Mbappé et le Real Madrid, c'est sa dernière chance

Après l'échec de 2022, le Real Madrid retente sa chance pour un transfert de Kylian Mbappé. Les Merengue sont en position de force, mais ils espèrent que Mbappé va lâcher le PSG et enfin signer à Madrid.

On dit souvent que le train ne passe pas une seconde fois sur le marché des transferts, mais pour Kylian Mbappé, le Real Madrid fera une exception. Les Madrilènes avaient été écœurés par l'issue du feuilleton en 2022. Ils semblaient bien partis pour signer gratuitement le joueur français avant la volte-face de ce dernier au printemps en faveur du PSG. Les médias espagnols et les supporters madrilènes avaient mal digéré la décision du gamin de Bondy. Un an plus tard, le scénario se reproduit avec les velléités affirmées de départ du joueur français et les intentions claires du Real Madrid à son encontre. Néanmoins, la situation reste trouble et le club madrilène n'est pas à l'abris d'une nouvelle désillusion dans le dossier.

2024, dernier délai pour Mbappé au Real

Selon les médias espagnols dont Marca, le Real Madrid veut toujours recruter Mbappé pour l'été 2024, lorsqu'il sera officiellement libre puisqu'il n'a pas voulu lever la clause pour une prolongation. Les Madrilènes passeraient à l'attaque dès janvier prochain malgré le fait que le PSG soit ouvert à une vente de leur joueur dès 2023. Le prix demandé par les Parisiens (Ndlr : plus de 200 millions d'euros) ne convient pas vraiment à Florentino Perez, qui préfère ne verser qu'une prime à la signature à Kylian Mbappé dans un an. Pour 2024, on est sur le même scénario qu'en 2022 avec évidemment les mêmes chances d'échouer qu'à l'époque. Le Real Madrid en est conscient et met la pression sur l'entourage du joueur. Un deuxième camouflet est inenvisageable et même un retard sur l'arrivée de Kylian Mbappé n'est pas acceptable.

Le site DefensaCentral révèle que le Real Madrid a été très clair à ce sujet avec Fayza Lamari, la mère, mais aussi représentante de Kylian Mbappé. Selon le média, Mbappé est attendu en 2024 et pas après. Dans le cas contraire, notamment en cas de prolongation au PSG, même d'une année seulement, il en sera fini des espoirs de transfert de Mbappé au Real Madrid. Un coup de pression sans équivoque qui montre la confiance retrouvée du club espagnol dans le dossier, mais surtout en ses propres forces. Avec un effectif composé de Vinicius, Rodrygo, Bellingham et un possible attaquant supplémentaire, les Merengue peuvent envisager l'avenir sans la star française du Paris Saint-Germain. Mais, du côté de Kylian Mbappé, on peut penser l'inverse.

Voulant triompher en Ligue des champions, et décrocher un Ballon d'Or le plus vite possible comme il l'a récemment confié, le Français ne sera sans doute pas insensible aux atouts proposés par le club espagnol. Tandis que le PSG paraît encore une fois tâtonner au mercato, les Merengue avancent, eux, avec des certitudes. Alors même si Kylian Mbappé apprécie la Ligue 1 et Paris, il peut légitimement se demander si rester plus longtemps chez les champions de France est sérieux et raisonnable pour sa carrière. Une fois que sa réponse à cette question sera connue, alors le train du Real Madrid pourra entrer encore une fois en gare.