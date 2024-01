Mbappé au Real, le double coup de frein

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Un accord a été annoncé entre le clan Mbappé et le Real Madrid, même si rien n'a été confirmé depuis. Le PSG ne s'active pas forcément beaucoup pour le garder, même si Paris à quelques atouts secrets.

Le Real Madrid ne veut pas fanfaronner, mais le club espagnol pense bien toucher au but dans son ambition de faire signer Kylian Mbappé, derrière lequel il courre depuis plus de six ans. Les dernières informations en date font état d’une confiance grandissante du côté de la Casa Blanca, tandis que des médias français assurent qu’un accord oral a déjà été trouvé, et qu’il est soumis à la validation de Kylian Mbappé en personne dans les prochains jours. De son côté, le PSG semble pessimiste à ce niveau, et Nasser Al-Khelaïfi, en dehors de quelques sorties théâtrales dans les médias, ne s’agiterait pas tant que ça pour négocier avec son international français.

Ethan Mbappé se plait beaucoup au PSG

Néanmoins, officiellement, le président qatari affiche toujours une grande confiance et est persuadé de pouvoir encore faire changer d’avis le champion du monde tricolore. Pour cela, deux arguments sont craints de l’autre côté des Pyrénées. Et cela concerne directement la famille, un élément que le Real Madrid ne maitrise pas forcément. Il y a tout d’abord sa mère, qui négocie pourtant avec le club espagnol, mais rêverait de voir son fils continuer l’aventure au PSG pour être le premier à remporter la Ligue des Champions avec son club de coeur. Cela pourrait bien sûr avoir lieu cette saison et régler définitivement le problème, mais la construction d’un nouveau projet avec Luis Enrique et autour de KM7 laisse augurer de belles perspectives, et pourquoi pas d’un palmarès enfin dépoussiéré en C1.

L’autre élément à prendre en compte est la suite de la carrière d’Ethan Mbappé. Selon Bernabeu Digital, le jeune frère de Kylian se plait au Paris SG et entend bien y poursuivre sa progression et sa fin de formation. Luis Enrique lui donne de plus en plus de temps de jeu, et l’explosion récente de Warren Zaïre-Emery lui montre que le PSG sait maintenant donner sa chance aux jeunes. Les places seront beaucoup plus chères dans l’entrejeu du Real, où Camavinga, Tchouaméni et Valverde, sans parler de Kroos et Modric qui peuvent partir l’été prochain, sont déjà des énormes tauliers. Ainsi, Ethan Mbappé, qui a déjà joué quelques minutes avec son frère chez les pros, rêve de progresser et de rester au PSG.

Ces éléments familiaux pourraient compter pour peser sur l’avenir de Kylian Mbappé, et favoriser une prolongation de contrat à Paris. Sans pour cela que Nasser Al-Khelaïfi n’ait à trop faire de courbettes. Un espoir donc pour le PSG, même si le Real Madrid espère que le challenge de briller dans l’un des clubs les plus prestigieux au monde sera suffisant pour le convaincre de changer d’air et de quitter la France pour la première fois de sa carrière.