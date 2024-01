Esp ‍: Vinicius viré, Mbappé fait perdre la tête au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Coup de tonnerre au Real Madrid, qui pense de manière sérieuse à sacrifier Vinicius lors du prochain mercato estival afin de financer intégralement la signature de Kylian Mbappé en provenance du PSG.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé sa grande décision. Le capitaine de l’Equipe de France va-t-il faire le choix de prolonger au PSG ou va-t-il enfin dire oui au Real Madrid, qui le courtise depuis de longues années ? Le suspense est toujours entier. Ce qui est certain, c’est que le club de la capitale espagnole est toujours à fond pour recruter Kylian Mbappé en tant que joueur libre. Malgré les rumeurs au sujet d’Erling Haaland, il ne fait aucun doute que l’attaquant du PSG est la priorité de Florentino Pérez et selon les informations de Sport, le président du Real Madrid a un plan très précis et absolument inattendu pour s’offrir l’ancien buteur de l’AS Monaco.

En effet, contre toute attente, le média espagnol nous apprend qu’en cas de signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club merengue n’hésitera pas à sacrifier Vinicius Junior alors qu’une association des deux joueurs en plus de Jude Bellingham était attendue avec impatience par les supporters de la Casa Blanca. Florentino Pérez voit en Kylian Mbappé un « numéro un planétaire » au contraire de Vinicius, qui n’a pas l’étoffe pour ce rôle aux yeux du dirigeant merengue qui reproche au Brésilien son attitude parfois limite. De plus, une vente de « Vini » permettrait au Real Madrid de financer en grande partie l’opération Mbappé (salaire et prime à la signature), ce qui n’est pas pour déplaire à l’état-major du club espagnol.

Alors que l’on pensait que Rodrygo pourrait être le grand perdant d’une éventuelle signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, c’est finalement Vinicius qui pourrait faire les frais de la signature du Français du côté de Santiago Bernabeu. Une décision qui sera toutefois très difficile à expliquer aux Socios, qui se sont attachés à Vinicius au fil des années et qui seront très certainement surpris de ce choix de la part de Florentino Pérez. Mais le forcing d'un club comme Manchester United pour le faire venir l'été prochain pourrait aussi permettre à la formation espagnole de réaliser une opération financière très juteuse.