Mbappé au Cameroun avant de retrouver la furie parisienne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Pendant que la planète football évoque sans cesse son avenir, Kylian Mbappé est parti de Miami et fait un détour par le Cameroun dans le cadre d'un voyage associatif avant de rentrer en France. A son retour, il pourra lire la longue lettre que le PSG lui a envoyée.

Véritable star mondiale, Kylian Mbappé est adulé partout dans le monde, notamment en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, pays d'origine de son père Wilfrid Mbappé. Le capitaine de l'équipe de France reste très attaché à ses racines africaines et met en place de nombreuses actions associatives. Et ce jeudi, le joueur de 24 ans est arrivé au Cameroun. A Yaoundé et à Douala, Kylian Mbappé va rencontrer pour la première fois les plus grands dirigeants d'un pays qu'il n'a pas encore visité. Un entretien est d'ailleurs prévu avec le Premier Ministre, Joseph Dion Ngute. L'euphorie et l'excitation sont déjà grandes au Cameroun à l'idée de voir Kylian Mbappé passer une journée au pays.

Sur les traces de son père, Kylian Mbappé arrive au Cameroun

Kylian Mbappé est arrivé au Cameroun. 🇨🇲 pic.twitter.com/omj1e2pKWZ — Mookie (@MookieBarbu) July 6, 2023

Durant son périple au Cameroun, Kylian Mbappé va visiter, vendredi 7 juillet, une école à Yaoundé dont la construction a été financée par sa fondation. Avant de terminer son voyage sur l’île de Djébalé, lieu de naissance de son père, Kylian Mbappé va bien évidemment enfiler les crampons pour participer à un match avec le club de Vent d’Etoudi qui évolue en deuxième division camerounaise. L'ancien attaquant de l'AS Monaco doit d'ailleurs séjourner au sein du village Noah, fondé par Yannick Noah, dernier vainqueur franças de Roland Garros en 1983 et dont les racines sont aussi camerounaises. Pendant que Nasser Al-Khelaïfi envoie un ultimatum au champion du monde, l'attaquant français a décidé, lui, de ne rien changer à son emploi avant la reprise de lundi dans le nouveau centre d'entraînement à Paris. Une fois revenu à Paris, Kylian Mbappé devra toutefois prendre une décision irrémédiable concernant son avenir, car le Real Madrid est à l'affût et Paris ne compte pas se faire berner. Au calme tout relatif du Cameroun va succéder la tempête parisienne. Car dans sa lettre envoyée cette semaine à l'attaquant, le PSG exige un rendez-vous d'urgence.