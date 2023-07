Lettre recommandée de 3 pages, le PSG secoue Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le ton est monté brutalement dans la relation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. En réponse au courrier de l'attaquant annonçant qu'il refusait de prolonger, Nasser Al-Khelaifi a envoyé une missive pour mettre l'attaquant vedette devant ses responsabilités.

L’heure n’est plus aux grands sourires entre le club parisien et le clan Mbappé. Au lendemain de l’ultimatum lancé par Nasser Al-Khelaifi au champion du monde 2018, L’Equipe dévoile qu’en début de semaine, le PSG a envoyé un courrier de trois pages à Kylian Mbappé. Cette missive répondait forcément à celle que le joueur de 24 ans avait envoyé le mois dernier à son employeur afin de le prévenir qu’il n’avait pas l’intention de lever son option pour une année supplémentaire et qu’il voulait partir librement de Paris en 2024. En marge des deux matchs de l’équipe de France, le capitaine des Bleus l’avait confirmé, il avait bien l’intention de jouer au PSG en 2023-2024, ce que le club refuse s’il ne prolonge. Dans sa lettre en date de lundi dernier, Nasser Al-Khelaifi place Mbappé devant ses responsabilités.

Le PSG s'avance en victime dans ce dossier

Le président qatari estime, dans ce courrier dont le quotidien sportif a visiblement eu une copie, que le Paris Saint-Germain rappelle que le club avait donné son accord verbal pour libérer Kylian Mbappé en 2024 s'il prolongeait son contrat. De même, Nasser Al-Khelaifi juge que les révélations sur le refus de prolonger et donc son possible départ gratuit dans un an provoquaient « d'énormes préjudices » pour le PSG dans la mesure où désormais la totalité des clubs connaît les secrets du contrat. Dans cette longue lettre, Paris admet ne pas avoir répondu aux attentes de Kylian Mbappé lors du mercato de l'été dernier, mais que les circonstances et les contraintes budgétaires n'avaient pas permis de faire signer les joueurs visiblement promis à l'attaquant au moment de prolonger en mai 2022.

Une source proche du Paris Saint-Germain regrette cette situation qui n'est évidemment bonne pour personne, et surtout les champions de France. « Comment voulez-vous qu'un club se positionne dès cet été en sachant que le joueur ne veut pas prolonger dans un an ? S'il a changé d'avis, pas de problème, mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça, entre nous, dès cet été », explique cette source. Dans sa lettre, le PSG demande à Kylian Mbappé de rapidement envisager une rencontre afin de prendre une position définitive. A savoir prolonger son contrat et partir dans un an avec une indemnité de transfert ou accepter de partir cet été. Le bras de fer est désormais engagé, puisque le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain est lui décidé à rester sans prolonger. L'Emir du Qatar, qui a obligé Nasser Al-Khelaifi à hausser le ton va désormais devoir assumer.