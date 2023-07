Mbappé arrive, Madrid alerte des journalistes

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Tandis que Kylian Mbappé s'exprime sur tout sauf sur son avenir au Paris Saint-Germain, le Real Madrid est d'un silence absolu. Cependant, dans les coulisses, l'excitation grimpe sérieusement au point même que le club aurait prévenu des journalistes qu'un événement se préparait.

Attendu lundi prochain à l’entraînement, Kylian Mbappé se garde bien de parler des récentes déclarations de Nasser Al-Khelaifi à son encontre. AS le reconnaît ce mercredi, la mère et conseillère de l’attaquant du PSG a demandé aux médias qui ont pu le rencontrer lors de son séjour au Cameroun de ne pas parler de ce sujet. On peut évidemment comprendre le souhait de Fayza Lamari d’éviter une prise de position dont on se doute qu’elle se fera quand bon lui semblera et où elle le voudra. Mais, à Madrid, l'impatience est grande d'en savoir plus sur la possibilité de voir Kylian Mbappé débarquer avant la fin du mois de juillet et les fuites se multiplient.

Vacances déconseillées pour les suiveurs du Real Madrid

Tout est bon pour monter en température, et c'est un peu plus le cas depuis qu'Alberto Pereiro, journaliste pour Onda Cero, qui commente les matchs du Real Madrid, a avoué que l'humeur avait subitement changé autour de Florentino Perez. « Quelque chose a changé entre lundi soir et mardi. Les visages de plusieurs personnes importantes au sein du Real Madrid ont changé. Nous sommes proches de la fin du feuilleton. Ils ne cachent pas leur sourire et ils m'ont fait savoir qu'à partir du 22 juillet je ne devrais pas prendre de vacances, car je pourrais avoir du travail », a confié le journaliste lors de l'émission Radio Estadio. Bien évidemment, ces propos n'engagent qu'Alberto Pereiro, mais ce dernier n'est pas le seul à avoir ces échos sur un possible transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid avant même le mois d'août.

🚨 Carlo Ancelotti with Bellingham! pic.twitter.com/tbIIfQMFcP — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 10, 2023

Autre indice qui a mis en alerte les fans du Real Madrid, une photo de Carlo Ancelotti et Jude Bellingham prise dans le vestiaire. A l'arrière-plan, on voit bien les noms et les numéros de plusieurs joueurs, sauf du numéro 9 dont l'identité est cachée par la tête du joueur et celle de son entraîneur. Pour les médias, c'est une évidence, cette photo est un gentil message envoyé à distance au Paris Saint-Germain afin de montrer que l'on attend bien l'attaquant français très rapidement. De quoi éventuellement rassurer Nasser Al-Khelaifi lequel ne l'a pas caché la semaine passée lors de la présentation de Luis Enrique, ce sera la prolongation ou la vente pour Kylian Mbappé. Ce dernier semblant déterminé à refuser de rallonger son contrat au PSG, un transfert de Mbappé est la solution la plus crédible, quoi qu'en dise Daniel Riolo.