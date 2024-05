OM ‍: Le clan Zidane dément cette rumeur

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Sans banc de touche depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane ne dirait pas non à l’Olympique de Marseille si jamais l'opportunité d’entraîner son club de cœur dans de bonnes conditions venait à se présenter dans le futur.

Né à Marseille en 1972, Zinédine Zidane n’a jamais porté le maillot de l’OM durant sa très grande carrière de joueur. Passé par des clubs amateurs de la région marseillaise, Zizou a débuté chez les pros à Cannes avant d’aller à Bordeaux, la Juventus et le Real Madrid. Mais est-ce que le champion du monde 1998 aura un jour la chance de représenter le blason de l’OM en tant que coach ? Tous les supporters olympiens en rêvent, mais vu les grandes ambitions de Zizou, Marseille n’a pour l’instant pas les arguments financiers et sportifs pour faire venir la légende locale.

Vainqueur notamment de trois Ligue des Champions durant son passage au Real Madrid en tant qu’entraîneur entre 2016 et 2021, ZZ n’ambitionne pour le moment que de retrouver le banc d’un très grand club européen ou de l’équipe de France. Mais sachant qu’il est au chômage depuis trois ans, Zidane pourrait bien se laisser tenter par un projet un peu moins bankable, histoire de se relancer dans le circuit. Et si l’OM était le projet parfait ? Enzo Zidane ne dit pas non pour son père alors qu'il a parfois été question d'une certaine peur de revenir dans l'environnement marseillais qui empêche de travailler dans la sérénité.

« Si un jour, il décide de venir à Marseille, ça sera à 100 % »

« Est-ce que j'aimerais voir mon père un jour à la tête de l'OM ? C'est une question compliquée. On n'en parle pas trop. On sait que mon père est supporter de l'OM, il l'a dit publiquement. Quand il fait quelque chose, il le fait avec le cœur. Il a besoin d'être porté par quelque chose. Si un jour, il décide de venir à Marseille, ça sera à 100 % car il aime le club. Mais moi, après, en tant que fils, je sais que Marseille, c'est compliqué. Lui, ça ne lui fait pas peur. S'il le fait, on sera à fond derrière lui, mais moi, je ne vais pas être la personne qui va lui dire d'aller à Marseille. Il fait ses choix et on sera à fond derrière lui, que ce soit à Marseille ou autre part », a lancé, sur le média Carré, le fils de Zinédine, qui sait que l’OM cherche actuellement un coach pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. Mais vu que Zidane est pour le moment inatteignable, Pablo Longoria penche plutôt pour Paulo Fonseca, l’actuel coach du LOSC.