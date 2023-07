PSG ‍: Mbappé restera et ne prolongera pas, la bombe de Riolo

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le feuilleton Kylian Mbappé est parti pour durer jusqu'au 31 août, et chacun des deux camps a ses arguments. Tandis que la presse espagnole est convaincue que l'attaquant français va s'engager à Madrid, Daniel Riolo affirme lui qu'il sera toujours au PSG.

Nasser Al-Khelaifi a décidé de mettre la pression sur le clan Mbappé, y compris en faisant fuiter des éléments à charge contre le champion du monde 2018. Ce lundi, l'interview de Leonardo, qui a cartonné l'international tricolore, est également à mettre dans les éléments éventuellement télécommandés par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Pour Daniel Riolo, tout cela est totalement grotesque, et le journaliste de défier Al-Khelaifi de mettre Kylian Mbappé sur le banc de touche durant toute la saison. Car Riolo annonce que le serial buteur parisien portera bien le maillot du PSG la saison prochaine, mais n'acceptera jamais de prolonger. Un an après avoir fêté la prolongation de Kylian Mbappé, Paris déchante.

Mbappé met Al-Khelaifi dans de sales draps

PSG : Leonardo revient et humilie Mbappé https://t.co/KQFptlOpsK — Foot01.com (@Foot01_com) July 10, 2023

Au micro de RMC, et plutôt agacé, Daniel Riolo s'est lancé dans une longue explication. « J’annonce quelque chose ce soir, Mbappé sera au PSG la saison prochaine. C’est une info. Soit le PSG assume et met Mbappé sur le banc pour jouer la grande institution. Si c’est le cas, il est prêt à assumer cette situation, mais il restera au PSG. Ils le traînent dans la boue, ils font tout pour que sa cote de popularité s’écroule . Je ne veux pas être dans un camp ou dans l’autre, mais comment on peut en arriver à cette situation contractuelle ? Quelle sortie est possible ? Il n’y en a pas. Il ne prolongera pas. Si le club veut continuer à jouer les gros bras, alors le club doit dire : « Ok, Mbappé tu seras sur le banc toute la saison ». Ce qui veut dire que Luis Campos est en train de construire, mais ce sera avec ou sans Mbappé ? (...) Luis Enrique on va lui dire qu’il y a Mbappé dans l’effectif et il ne va pas jouer. C’est ce film-là que l'on va nous proposer ? », a prévenu le journaliste, qui dans le passé avait vu juste pour la signature de Lionel Messi, mais s'était planté en annonçant en 2022 la venue de Zinedine Zidane au PSG.