Mbappé affronte Teddy Riner, le résultat est sans appel

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

En 2022-2023, Kylian Mbappé a acquis un poids médiatique considérable en France et dans le monde. Son influence est forte sur le football français et sa popularité est plus élevée que jamais. Cependant, un sportif est plus aimé des Français que lui.

Sa dernière coupe du monde en a fait l'une des icônes du football et même du sport français. Kylian Mbappé n'a peut-être pas gagné le titre mondial avec les Bleus au Qatar mais il a glané une totale reconnaissance mondiale et française. Son triplé en finale contre l'Argentine est resté dans les mémoires collectives tout comme d'ailleurs sa sortie envers Noel Le Graet deux mois plus tard. Il était venu soutenir Zidane contre le président de la FFF, coupable d'une sortie agressive contre Zizou. « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça... », avait posté Mbappé. Ces paroles ont accéléré le départ du boss de la FFF et ont surtout renforcé l'aura du prodige du PSG en France.

Mbappé, deuxième sportif préféré des Français derrière Riner

De quoi en faire la coqueluche de l'opinion publique française. Pourtant, malgré ces éléments, ce n'est pas tout à fait le cas. Dans un sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax, Mbappé n'arrive qu'en deuxième position du classement de popularité des sportifs français. 40% des interrogés votent pour lui alors qu'ils sont 43% à lui préférer un autre membre de l'effectif du PSG. Du PSG Judo plus exactement puisqu'il s'agit de Teddy Riner.

Le judoka, devenu champion du monde pour la 11e fois ce samedi, est le sportif préféré des Français en 2023. 89% des Français et 93% des amateurs de sport ont une bonne opinion de lui. 89% jugent qu'il est talentueux, 88% qu'il est sympathique, 87% qu'il incarne bien les valeurs du sport et 83% qu'il est proche des gens. Loin derrière Riner et Mbappé, le rugbyman Antoine Dupont (18%) complète le podium. Si Mbappé ne sera pas satisfait de finir deuxième pour une fois, qu'il ne se désespère pas. A 34 ans, Riner arrive sur la fin de sa carrière. Les prochaines années risquent d'être celles du règne sans partage de l'attaquant du PSG sur ce classement.