Une offre folle pour Mbappé, Madrid peut craquer

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

Jusqu'au vendredi 1er septembre, date à laquelle le mercato estival se clôture, le feuilleton Kylian Mbappé est encore d'actualité. Avec les récentes blessures de certains joueurs du Real Madrid, une offensive de dernière minute n'est pas à écarter.

Écarté du groupe parisien lors de la première journée de Ligue 1, puis auteur de trois buts en deux matchs avec le PSG, Kylian Mbappé a vécu un été particulièrement mouvementé. Désireux de ne pas prolonger son contrat à Paris, mais souhaitant y rester jusqu'à la fin de son engagement actuel jusqu'en 2024, le Français fait tourner la tête au club de la capitale, mais également au Real Madrid. Le PSG a d'ores et déjà entamé des négociations pour une nouvelle prolongation de l'attaquant de 24 ans. Ce qui serait un problème pour les Merengues qui se voient déjà accueillir Mbappé gratuitement l'année prochaine. Mais, avec les nombreuses blessures de joueurs madrilènes, et notamment de Vinicius Junior, Florentino Perez a cruellement besoin de recruter un nouvel attaquant. Rodrigo Faez explique ce mardi que l'opération n'est pas enterrée pour le Real Madrid et que tout est possible, tant que le marché des transferts est ouvert.

Le Real a encore un espoir de recruter Mbappé

El PSG lo ha intentado todo para renovar a Mbappé. Sin éxito.



Serán ellos los que decidan en el último momento si se conforman con perderle gratis y ahorrarse parte de las primas o hacer una llamada al Real Madrid comunicando el precio por el que le venderían. Depende del PSG. pic.twitter.com/nb5ftANpGv — Jose Padilla (@JosePadi_) August 28, 2023

Le journaliste d'ESPN explique que c'est le PSG qui va décider de l'avenir du champion du monde. Paris pourrait avoir le choix de vendre Mbappé à la fin du mercato pour récupérer une énorme enveloppe ou de le laisser partir libre dans un an. Mais une prolongation est à exclure, selon les renseignements de Rodrigo Faez. Le Real Madrid a le champ libre pour agir d'ici vendredi minuit et la question se pose encore au sein des dirigeants du club espagnol, conscients qu'offensivement tout n'est pas parfait pour cette saison. Une saison censée être celle du renouveau après une année compliquée. D'autant que Carlo Ancelotti ne peut compter que sur trois joueurs offensifs actuellement, Joselu, Rodrygo et Brahim Diaz.

L'entraîneur italien a cependant répété à plusieurs reprises qu'aucun renfort n'était à attendre du côté du Real Madrid. De quoi s'inquiéter sur la situation du club espagnol, mais aussi de se questionner sur une possible offre délirante pour Kylian Mbappé. Tant que le mercato est ouvert, rien n'est définitivement certain concernant le meilleur buteur de l'histoire du PSG, mais à l'heure qu'il est, tout cela semble complexe à mettre en œuvre. A Florentino Perez de voir s'il tente un ultime coup de folie ou s'il prend le risque de voir la star française finir par accepter de prolonger au PSG. Tic-tac.