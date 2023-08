Mbappé a menti huit fois au PSG, Paris s'écroule

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le 31 juillet est passé et le bras de fer Kylian Mbappé-PSG s'est intensifié. Un feuilleton qui divise un club mais aussi l'opinion publique. La position de Mbappé est-elle légitime et justifiée ? Les médias espagnols mettent en lumière un élément qui n'est pas réellement à l'honneur du champion du monde 2018.

La date limite de l'ultimatum est passée, Kylian Mbappé n'a pas esquissé le moindre geste et n'est pas sorti de son mutisme total. Le joueur français semble déterminé à agir selon sa volonté et non selon celle du PSG. Aucune prolongation de contrat n'a été signée, aucun accord avec un club n'a été trouvé à la date fixée par le président Nasser Al-Khelaifi. Le numéro 7 se rapproche donc de plus en plus de la saison d'adieux au Paris Saint-Germain avant de filer gratuitement au Real Madrid. Un sang-froid qui peut impressionner certains observateurs, mais qui va surtout agacer les supporters parisiens. Icône du club et de son projet, Kylian Mbappé s'apprête à le lâcher sans pitié. Une attitude vraiment justifiée ?

Mbappé s'est parjuré 8 fois au PSG

Les défenseurs du gamin de Bondy indiqueront que ce dernier a bien le droit de partir après tous les services rendus depuis 2017. Mais, ses opposants parleront d'un coup de couteau dans le dos du PSG. Oui, Kylian Mbappé peut quitter le club parisien, mais jamais il ne doit le faire sans laisser une indemnité de transfert. C'est d'autant plus vrai qu'il avait promis d'éviter un départ gratuit du PSG comme l'a plusieurs fois répété le patron qatari des champions de France. Même si sa communication sur le sujet a souvent été floue, les preuves ont été apportées en Espagne, où l'on s'est fait un malin plaisir à revenir sur les différentes prises de parole du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.

🐢💸 Mbappé, 40 millones más rico: cobra la mitad de la prima de fidelidad



💭 @tleplat, periodista de @AfterRMC



😅 "En el PSG tienen la idea de no pagarlo: se suponía que lo iban a pagar si se quedaba"



✖️ "Ahora mismo la situación está bloqueada"https://t.co/SWyvGqOCOx — El Larguero (@ellarguero) July 31, 2023

Dans l'émission El Larguero, on a compté le nombre de fois que Mbappé avait indiqué publiquement qu'il ne quitterait pas le club parisien gratuitement. L'attaquant français ne l'a pas fait une ou deux fois, mais huit fois ! Huit déclarations désormais considérées comme des mensonges, ce qui finalement incite le PSG à ne pas verser la prime de fidélité à Kylian Mbappé comme le confirme le journaliste de RMC Sport Thibaud Leplat sur les ondes espagnoles. Cette vision des évènements permet sans doute de relativiser l'exclusion de Mbappé de la tournée parisienne au Japon. Mais, cela vient surtout confirmer que les affaires sont bien mal engagées pour le PSG vis-à-vis de sa si puissante star française.

Car si les paroles volent, les écrits restent et contractuellement, Nasser Al-Khelaifi doit se rendre compte en cet été 2023 que l'an dernier, il était allé beaucoup trop loin dans ses engagements afin d'aboutir à la prolongation de Kylian Mbappé. Il reste un peu moins d'un mois dans ce mercato, mais bien malin celui qui peut prédire comment tout cela va se finir, même si le mal est fait concernant la relation entre le club de la capitale et la star tricolore. Kylian Mbappé est le seul à pouvoir décider de son avenir, le PSG a perdu totalement la main.