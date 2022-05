Kylian Mbappé dit oui au PSG jusqu'en 2025 !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les feux passent au vert pour le Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé. Marca annonce que Florentino Pererz est désormais informé du choix du joueur français de prolonger avec le PSG, Le Parisien et L'Equipe confirment qu'il reste en Ligue 1.

Le quotidien sportif espagnole Marca a souvent ricané des efforts faits par Nasser Al-Khelaifi pour conserver Kylian Mbappé dans son effectif. Et lundi encore les journalistes du média sportif annonçaient l’accord verbal entre l’attaquant vedette et Florentino Perez. Mais en l’espace de quelques jours, le ciel est tombé sur la tête du Real Madrid et de son président, puisque désormais tout le monde confirme que Mbappé va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et ne partira donc pas libre lors du prochain mercato. Journaliste pour Marca, Mario Cortegana annonce que « le joueur français a fait le choix de continuer au PSG où il a dit oui à une prolongation. Kylian l’a lui-même annoncé à Florentino Perez. » Une information qui confirme qu’effectivement vendredi soir le président du Real Madrid était informé de cet échec lorsqu’il est allé dans le vestiaire de Santiago-Bernabeu pour informer Carlo Ancelotti de cette décision, ce qui a vite fait le tour de l’effectif madrilène.

Kylian Mbappé sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025

🚨 Kylian Mbappé will STAY at Paris Saint-Germain. He’s definitely not joining Real Madrid this summer, the final decision has been made and communicated to Florentino Perez. 🤝 #Mbappé



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎.



More to follow - Kylian stays. #PSG pic.twitter.com/rUkFk8jmao — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2022

De son côté, L’Equipe indique que Kylian Mbappé a donné son accord aux dirigeants du Paris Saint-Germain pour une prolongation jusqu’en 2025 de son contrat, ce qui laisse deux ans de tranquillité au PSG. Et même si rien n’est signé, il n’y a plus aucun doute concernant la décision de celui qui considéré comme le meilleur footballeur du monde. Tout cela a été confirmé lors d’une ultime réunion, les négociations sur d’ultimes détails étant encore en cours ce samedi. Le Parisien fait la même annonce au sujet de la durée du prochain contrat de Kylian Mbappé, et sur le choix désormais fait à 100% par l'ancien joueur de l'AS Monaco arrivé en 2017 au PSG. Journaliste de RTL, Philippe Sanfourche précise que tout pourrait être signé ce samedi avant le coup d'envoi du match contre Metz. Dans la bataille à distance entre Paris et Madrid, le Paris Saint-Germain a gagné, une victoire qui fait déjà le bonheur des supporters du club de la capitale.