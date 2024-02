Kylian Mbappé dément sa signature au Real Madrid ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a d’ores et déjà annoncé à Nasser Al-Khelaïfi son départ du PSG mais lors de son repas à l’Élysée mardi soir, l’attaquant de 25 ans a démenti avoir signé son futur contrat avec le Real Madrid.

Certes, le départ de Kylian Mbappé ne fait plus aucun doute au Paris Saint-Germain. En revanche, il est encore trop tôt pour dire que l’international français s’est contractuellement engagé en faveur du Real Madrid. Présent mardi soir pour un dîner à l’Élysée en présence d’Emmanuel Macron ou encore de Nasser Al-Khelaïfi et de l’Émir du Qatar, l’international français a été interrogé par certains interlocuteurs sur son avenir. Le capitaine de l’Equipe de France aurait alors répondu selon RMC que « rien » n’était encore fait et que par conséquent, il n’avait pas encore signé de précontrat avec le Real Madrid, comme cela avait été évoqué il y a quelques jours par la presse espagnole.

Cela ne relance en rien le suspense concernant une possible prolongation au Paris Saint-Germain puisque l’Émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, a profité de cette occasion pour souhaiter « bonne chance » au prodige tricolore. Après sept ans à défendre les couleurs du PSG, Kylian Mbappé va bel et bien partir et le patron du club de la capitale l’a bien compris. Il n’a donc pas profité de ce diner de prestige à l’Élysée pour tenter de convaincre l’ancien Monégasque de prolonger, comme cela avait été évoqué par plusieurs médias dans la journée de mardi avant d’être démenti.

Macron à Mbappé : « Vous allez encore nous créer des ennuis »

Ce mercredi, la presse espagnole s’attarde sur une phrase prononcée par Emmanuel Macron à l’encontre de Kylian Mbappé en présence de l’Émir du Qatar et qui a été filmée par les caméras. « Vous allez encore nous créer des ennuis » a glissé le chef de l’État à la star du PSG dans un grand sourire, sans que personne ne sache néanmoins le contexte de cette phrase. Quoi qu’il en soit, le départ de Kylian Mbappé est acté et sa destination ne regarde plus vraiment le Paris SG, d’autant que même si rien n’est officiel, il fait peu de doutes que le meilleur buteur de l’histoire du PSG va s’engager en faveur du Real Madrid.