OL, OM, Rennes, Habib Beye en mode job-dating

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Habib Beye a décidé de quitter le Red Star sur une montée en Ligue 2, car il compte bien entrainer en Ligue 1. L'entraineur dévoile ses ambitions et fait le tour de son actualité pour essayer d'obtenir un bon projet dans l'élite.

Consultant reconnu de Canal+, Habib Beye réalise une après-carrière impressionnante puisqu’il est aussi entraineur du Red Star, formation qui a terminé en tête du National cette saison et jouera en Ligue 2 l’an prochain, pour une remontée qui était très attendue en Seine-Saint-Denis. Mais ce sera sans le Franco-Sénégalais, qui a a annoncé son départ pour essayer de se trouver une place en Ligue 1, ce qui est le but de sa carrière d’entraineur désormais. L’occasion pour lui de faire un gros point sur sa situation dans les colonnes de L’Equipe, avec des sollicitations de Rennes et de l’OL l’hiver dernier qui n’ont finalement pas abouti, et la perspective de s’asseoir sur le banc d’un club de Ligue 1 cet été. Reims est déjà entré en discussions avec lui, et l’OM le fait clairement rêver. L’ancien défenseur marseillais a ainsi décidé de mettre les pieds dans le plat, alors que c’est dans les prochaines semaines que se décideront les futurs entraineurs de l’élite.

Beye se voit en Ligue 1 et l'assume

« Aujourd'hui, je l'assume, je suis prêt à aller en L1 et je l'ai démontré dans mon travail. J'ai une ambition qui est très élevée et à partir d'un moment, tu te poses la question de te dire combien de temps il me faudra pour aller là où je veux être. L’OL ? On a travaillé pour avoir ce type de sollicitations. Il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas moi qui vais toquer à la porte de John Textor pour dire : "Je te plais, est-ce que tu peux t'intéresser à moi ?" Il y a quelqu'un qui a regardé le travail que je faisais dans mon club et qui s'est dit : "Ben tiens, pourquoi pas, on va écouter ses idées. Rennes ? Déjà, le secret a été bien gardé et ça, c'était important pour nous, par respect. Ça s'est très bien passé. Ils savaient que j'étais un entraîneur sous contrat. Et il se trouve que, à un moment donné, ils ont fait un choix différent », a détaillé Habib Beye, avant de parler avec le coeur en ce qui concerne l’Olympique de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FFF (@fff)

« Si des gens pensent que je me place à l'OM, allez-y, dites-le. (Rires.) Ça ne me dérange pas du tout. Mais heureusement que si demain l'OM se manifeste, j'irais. C'est le club qui m'a le plus donné d'émotions, depuis mon enfance. J'en ai été le capitaine. Si l'OM m'appelle, mais j'y vais en courant ! Je n'ai aucun problème à le dire. Si un jour il y a une rencontre, s'il y a une volonté du club, et si un jour on doit travailler ensemble, génial », a expliqué le consultant de Canal+, qui connait très bien Mehdi Benatia, mais assure se refuser de l’appeler pour quémander une place à l’OM. Il attend certainement que Pablo Longoria, qui mise beaucoup sur la venue de Paulo Fonseca, le sollicite pour le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille.