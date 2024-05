Iliman Ndiaye boulet de l'OM, il se fait massacrer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Remplaçant au match aller, Iliman Ndiaye était la surprise du onze de Jean-Louis Gasset pour la demi-finale retour de l’Europa League entre l’OM et l’Atalanta Bergame. L’international sénégalais aurait pu être le héros de Marseille, mais il a raté une immense occasion à 1-0.

Remplaçant au profit d’Ismaïla Sarr lors du match aller, Iliman Ndiaye a cette fois eu les faveurs de Jean-Louis Gasset pour débuter au côté de Pierre-Emerick Aubameyang lors de la demi-finale retour de l’Europa League sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. Discret en première mi-temps, l’ancien buteur de Sheffield United a eu l’opportunité d’égaliser en début de seconde période, alors que le score était encore de 1-0. Bien lancé en profondeur, Iliman Ndiaye a manqué son lob sur Juan Musso. Deux minutes plus tard, l'Olympique de Marseille encaissait le second but et l’affaire était pliée. Sans surprise, les commentaires sont impitoyables au lendemain de l’élimination de l’Olympique de Marseille sur Iliman Ndiaye qui rappelons-le a été recruté pour 18 millions d’euros lors du mercato estival.

« Ndiaye est un joueur de 2e division anglaise, il n’a rien à faire à l’OM. Arrêtez de nous soûler avec vos prédictions et vos boules de Crystal qui nous envoient dans 3/4 ans. Il a eu l’occasion du match et ce n’était pas la plus difficile. C’était ce soir qu’il fallait être bon. Demi-finale de coupe d’Europe, faut le dire en quelle langue ?? Il n’en jouera probablement plus jamais de sa vie » a commenté sur son compte X le journaliste du JDD Nicolas Cuoco. Ce n’est pas en lisant L’Equipe qu’Iliman Ndiaye se consolera puisque le quotidien national lui a logiquement attribué une mauvaise note avec un 2/10 qui ne souffre d'aucune contestation.

Iliman Ndiaye dézingué après Atalanta-OM

« Il regrettera sans doute l'occasion de la 50e minute, alors qu'il n'y avait qu'un but à zéro, un peu miraculeusement, pour l'OM. Mais son lob, sur une drôle de remise de Clauss et face à un Musso hésitant, est passé à côté et il a couronné un match émaillé de mauvaises décisions et de ballons donnés à contretemps. Jeune, d'accord, mais lassant » assène le journal sportif, qui attend beaucoup plus de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Le prochain mercato risque d’être tendu pour Iliman Ndiaye, dont le nom reviendra sans doute dans la rubrique des départs même si aux dernières nouvelles, Pablo Longoria et Mehdi Benatia étaient plutôt dans l’optique de le conserver afin de lui offrir la saison de la seconde (et dernière) chance.