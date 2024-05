La meilleure recrue d’Europe est à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a encore un très gros mois de mai à disputer, et il le doit à ses recrues hivernales qui ont fait la différence. L'une d'entre elles fait même l'unanimité.

L’Olympique Lyonnais a frappé fort au mercato, connaissant une amélioration soudaine de ses résultats avec l’apport des recrues pour aller chercher une place en finale de Coupe de France et même avoir son destin en mains pour une qualification européenne. Un sacré redressement rendu possible par les investissements de John Textor. Et parmi les recrues qui ont fait beaucoup de bien à l’OL, se trouve un certain Nemanja Matic. L’expérimenté serbe a quitté le Stade Rennais par la petite porte pour trouver son bonheur à Lyon, et réciproquement. Sa venue a totalement stabilisé le milieu de terrain de Pierre Sage, a un poste où il manquait un joueur de référence. Le Serbe, qui a joué dans pas mal de clubs européens, a disputé cinq saisons sous le maillot de Manchester United, et cette expérience chez un grand d’Europe lui a beaucoup servi.

Chez les Red Devils, on continue de suivre son parcours et selon le site United In Focus, il est impossible de trouver en Europe un joueur qui a plus impacté le niveau de son équipe que le milieu de terrain révélé en Slovaquie. Avec lui sur le terrain, l’OL ne s’incline que rarement, et Matic se révèle être un joueur capable de tenir la distance sur toute la longueur d’un match. Pour le site spécialisé sur les joueurs passés par United, le Serbe ne représente pas vraiment une solution sur le long terme, et son long contrat pourrait jouer des tours à l’OL dans un ou deux ans, mais son apport est tel qu’il a déjà été rentabilisé sur le plan sportif. Parvenir à s’adapter aussi rapidement et à se comporter en taulier tout en jouant pour le collectif force le respect, et l’impact immédiat de l’éphémère joueur du Stade Rennais est loué, et pas seulement chez ceux qui suivent sa carrière depuis son passage chez les Red Devils. Une recrue en or pour l'OL, qui peut se frotter les mains d'avoir fait le forcing jusqu'au bout pour le faire quitter la Bretagne cet hiver.