Mbappé à l'écart des Français, une légende lui pardonne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé bénéficie d'un véritable statut de star mondiale depuis ses débuts. Toutefois, cela ne lui permet pas d'être toujours accessible pour les supporters français. Dominique Rocheteau se montre toutefois indulgent avec l'attaquant du PSG.

Le football il a bien changé. Kylian Mbappé, auteur de cette célèbre phrase, le sait mieux que quiconque. Symbole de ce sport en 2023, il en incarne les bons comme les mauvais aspects. Le côté négatif est sans aucun doute l'éloignement des stars du ballon rond de leur public. Agents et représentants d'image cadenassent leur communication, ce qui rend le lien joueur-supporter plus artificiel. Qu'il est loin le temps où les stars de l'Equipe de France côtoyaient au plus près le public dans le quotidien comme c'était le cas de Dominique Rocheteau.

Mbappé à la foire du livre de Brive, impossible en 2023

L'ancien attaquant des Bleus, du PSG et de l'AS Saint-Etienne évoquait l'évolution de son sport dans son livre Foot Sentimental. Un ouvrage qu'il présentait à la Foire du livre de Brive la Gaillarde (Corrèze). Interrogé par le journal local La Montagne, il se demandait ironiquement s'il était possible de voir une star comme Kylian Mbappé dans un évènement comme celui de Brive en 2023. Rocheteau en doute évidemment mais il ne blâme pas Mbappé. Le statut du footballeur professionnel a bien trop changé en 2023.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Vous imaginez, Mbappé aujourd’hui, venir à la Foire du livre ? Ce serait très compliqué… Quand on allait s’échauffer avec Saint-Étienne, c’était sur un petit terrain à côté du stade, avec des gens qui nous sollicitaient, c’était autre chose », a t-il lâché sans amertume. Il est vrai que cette évolution s'accompagne d'une grande protection salariale et sociale du joueur. Dominique Rocheteau n'aurait pas rejeté ces possibilités 40 ans plus tôt.