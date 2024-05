L'UEFA envoie un chèque colossal à l'OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Surclassé par l’Atalanta Bergame (1-1, 3-0) en demi-finales de la Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a du mal à encaisser. Le club dirigé par Pablo Longoria pourra néanmoins se consoler grâce au joli versement promis par l’UEFA.

Deux jours plus tard, et à la veille du match face à Lorient en championnat, l’Olympique de Marseille n’a sans doute pas digéré. Le représentant de Ligue 1 n’a pas à rougir après une défaite contre l’Atalanta Bergame. Mais le manque de combativité lors de la demi-finale retour en Italie a interpellé. Sur le terrain de la Dea, les hommes de Jean-Louis Gasset ont été mangés dans tous les domaines. Une performance indigne qui affecte le moral de tous les membres et amoureux du club phocéen.

Finalement, seule la direction peut trouver un motif de satisfaction. L’Olympique de Marseille va en effet percevoir un joli montant grâce au beau parcours réalisé dans cette Ligue Europa. En plus des 3,63 millions d’euros donnés à chaque participant, le pensionnaire du Vélodrome touchera des revenus liés à son coefficient UEFA (3,3 M€), ainsi que 2,4 M€ pour la partie droits TV et marketing. Il faut aussi ajouter les primes de résultats. En phase de groupes, les trois victoires rapportent chacune 630 000 euros, contre 210 000 euros pour chacun des deux matchs nuls obtenus.

Plus de 18 M€ au total

L’UEFA accorde également 550 000 euros pour la deuxième place décrochée dans la poule derrière Brighton. Viennent ensuite les recettes liées aux qualifications. La participation au barrage contre le Shakhtar Donetsk a offert 500 000 euros, contre 1,2 M€ pour les huitièmes face à Villarreal, avant les 1,8 M€ reçus grâce au quart contre Benfica et les 2,8 M€ de la demie. Au total, l’Olympique de Marseille va toucher 18,49 M€. Un beau pactole à l’approche du mercato hivernal. A noter qu’une qualification en finale aurait rapporté 4,6 M€, plus 4 M€ supplémentaires en cas de sacre.