OL ‍: Deux cadres n'iront pas à Clermont

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Pierre Sage a communiqué son groupe de 21 joueurs pour le déplacement à Clermont ce dimanche soir. Ainsley Maitland-Niles et Nicolas Tagliafico ne feront pas le voyage en Auvergne. Les deux hommes font partie des joueurs menacés d'une suspension en finale de coupe de France en cas de carton jaune supplémentaire et sont donc préservés. Ce n'est pas le cas du capitaine Alexandre Lacazette, dans le même cas de figure, ainsi que de Tolisso, Benrahma, Nuamah. En outre, Dejan Lovren est aussi absent. Cela permet le retour de Sael Kumbedi et Mahamadou Diawara, peu utilisés depuis l'arrivée de Pierre Sage sur le banc de l'OL.