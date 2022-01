Le Real Madrid vend son stade, Mbappé le vaut bien

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Plus que jamais dans la course pour récupérer Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine, le Real Madrid aura les moyens de ses ambitions vu que Florentino Pérez vient de signer un gros contrat avec Legends à propos du Stade Santiago-Bernabéu.

Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au sein du Paris Saint-Germain. Ce qui est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, sachant que le club espagnol rêve encore de récupérer l'international français de manière libre et gratuite en juillet prochain. Un petit braquage qui prend forme, d’autant plus que le Real va pouvoir offrir un véritable pont d’or à Mbappé. Pour finir de convaincre l’attaquant de 23 ans, qui aimerait bien réaliser l’un de ses rêves en portant le maillot du Real, Florentino Pérez va effectivement signer de gros chèques, entre la prime à la signature et le salaire du champion du monde. Des dépenses qui ne vont pas mettre le Real sur la paille, vu que le président des Merengue vient de signer un nouveau contrat incroyable avec Legends pour la monétisation de son tout nouveau stade.

Un contrat en béton sur 25 ans

En effet, selon les informations du média spécialisé Vozpopuli, la société américaine tournée vers l'exploitation de sites sportifs vient de signer un bail pour avoir 20 % des bénéfices générés par le Stade Santiago-Bernabéu sur les 25 prochaines années. En contrepartie, le fonds d'investissement injecterait à court terme au minimum 150 millions d'euros par an afin de permettre au Real Madrid de continuer ses travaux, qui ne concernent pas que le stade, mais aussi des parkings très rémunérateurs. Alors que le stade Bernabeu est en train de faire peau neuve, l'entreprise américaine appartenant au fonds Sixth Street gérera une partie de l’exploitation de l’enceinte de la capitale espagnole.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha alcanzado un acuerdo de explotación del nuevo Santiago Bernabéu con la norteamericana Legends.



Por @JJHerz7https://t.co/V5QLiz12u0 — Vozpópuli (@voz_populi) January 27, 2022

Investie dans l’équipe de NBA des San Antonio Spurs, Legends promet de faire grimper le chiffre d’affaires annuel du Bernabéu à plus de 400 millions d’euros, alors qu’il était de 150 ME avant la pandémie de Covid et la modernisation du stade. Pour remplir ses objectifs, l'entreprise américaine prévoit de multiplier les boutiques ou les événements, comme les concerts, autour du Bernabéu. Par la suite, tous les ans, Legends annonce un chèque compris entre 150 ME et 440 ME au Real, en fonction des retombées du stade, avec donc toujours ce minimum de 150 ME de versés. Des sommes qui serviront à rembourser la dette d’environ un milliard que Florentino Pérez a contracté pour effectuer les travaux de son stade. Tout cela avec l'objectif d’augmenter la valeur générale du club jusqu’à 8 milliards d'euros. L’arrivée d’un galactique comme Kylian Mbappé serait également un vrai plus dans cette quête-là. Mais avec tout cet argent qui s'apprête à couler, le Real n’aura aucun mal à faire venir Mbappé, surtout si ce dernier a toujours envie de quitter Paris.