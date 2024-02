Mbappé sprinte vers Madrid, le Real s'agace

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Florentino Pérez a répondu aux rumeurs envoyant Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le président du Real Madrid ne s'amuse pas de voir la pression monter sur ce dossier, et se lasse même un peu.

Les comptes ou informateurs assurant que Kylian Mbappé allait finalement rester au Paris SG se font de plus en plus rares. Même le club de la capitale serait au courant de la tendance forte dans ce dossier, tout en espérant que la décision se fasse le plus tard possible, le temps de provoquer un nouveau rendez-vous et une ultime offre pour tenter d’inverser la situation. Mais si le Real Madrid le veut bien, il a de grandes chances d’accueillir l’attaquant français cet été.

Mbappé au Real, Pérez connait la chanson

🙄 “Qué original…”



😅 Florentino Pérez, irónico al ser preguntado por Mbappé.



Toutefois, la prudence reste de mise, surtout dans un cas qui a déjà connu des rebondissements par le passé, y compris quand le Real Madrid était persuadé d’avoir facilement gain de cause en 2022. Deux ans plus tard, tout est en ordre mais ne comptez pas sur Florentino Pérez pour lâcher le moindre indice. Suivi à la trace par les médias espagnols, le président de la Casa Blanca a fini par lâcher quelques mots à El Chiringuito quand on lui a dit que tout se mettait en place pour la venue de Mbappé. « Tellement original », a glissé, un brin désabusé et moqueur, le dirigeant espagnol qui ne veut pas entretenir les rumeurs en permanence. Une petite phrase d’agacement sur ce sujet qui revient sans cesse dans les travées du Real Madrid. A chaque victoire, on se demande si Mbappé apporterait tant que ça, et lors des rares contre-performance, l’ancien monégasque est réclamé pour venir sauver l’attaque madrilène.

Mais Florentino Pérez le sait, il adore aussi entendre que le Real Madrid est bien placé pour recruter les meilleurs joueurs au monde, et Kylian Mbappé en fait bien évidemment partie. Néanmoins, la prudence est de mise et surtout l’attaquant du PSG a bien l’intention de garder la maitrise de sa situation jusqu’au bout. C’est le Français qui va décider quand il lâchera le morceau sur son avenir et Pérez sait bien que rien n’est gagné quand on connaît la puissance financière du Qatar, propriétaire du Paris SG.