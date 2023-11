Le PSG nuit à Kylian Mbappé, le Ballon d'Or en péril ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Malgré 54 buts, un triplé en finale du Mondial et un statut de vice-champion du monde, Kylian Mbappé n'a fini que 3e du ballon d'or 2023. Derrière Haaland et Messi au classement, le joueur du PSG paie t-il sa présence en Ligue 1 ? Charlotte Lorgeré le pense.

Le Ballon d'or 2023 avait trois candidats crédibles : Haaland, Mbappé et Messi. Finalement, l'Argentin a devancé le Norvégien et le Français. Kylian Mbappé a été le moins bien classé du trio dans le vote des journalistes du monde entier. C'est une vraie déception tant son bilan avait été impressionnant la saison passée. Il a inscrit 54 buts toutes compétitions confondues dont 41 au PSG, soit bien plus que son coéquipier de l'époque Messi. En coupe du monde, il a planté huit fois dont un triplé en finale alors que Haaland n'était même pas au Qatar. En plus, il bénéficie d'une bonne image de marque dans le monde entier avec un certain charisme.

Mbappé doit quitter la L1 et le PSG pour être ballon d'or

Qu'est-ce qui lui a fait défaut pour l'emporter ? Le PSG, peut-être. De plus en plus d'observateurs se demandent si Kylian Mbappé n'est pas dévalorisé face à ses rivaux en restant exclusivement en Ligue 1 avec le surpuissant PSG. Si Messi était aussi un joueur du PSG, la Pulga a l'avantage d'avoir marqué les esprits au Barça et en équipe d'Argentine. Haaland, de son côté, évolue à Manchester City dans le meilleur championnat du monde. Cela confirme bien que Mbappé devra quitter la France pour gagner en crédibilité selon la footballeuse internationale et consultante Charlotte Lorgeré.

❓ Mbappé doit-il quitter le PSG pour gagner le Ballon d'Or ?



🎙️ @CLorgere : "Il lui faut un autre challenge" #EDG pic.twitter.com/AZ0RY1eLv5 — L'ÉQUIPE de Greg (@lequipedegreg) November 1, 2023

« Je trouve qu’il lui faut un nouveau challenge, un autre championnat. J’ai envie de voir comment il s’adapte avec d’autres adversaires, d’autres joueurs, d’autres coéquipiers. Là il fait un bon début de saison, il essaye de s’adapter avec un nouveau système et une nouvelle façon de jouer avec son entraîneur mais il stagne malgré tout. Son image stagne au PSG, j’ai envie de le voir hors de sa zone de confort tout simplement. (Les journalistes attendent-ils cela ?) Oui, je pense. C’est encore un jeune joueur et il est arrivé tôt au PSG. Pour moi, il doit aller dans un autre club. J’ai envie de le voir s’adapter, comment il va créer des difficultés et essayer de les résoudre », a t-elle analysé dans l'Equipe de Greg. N'ayant toujours pas prolongé au PSG, Kylian Mbappé a l'occasion de suivre ce conseil dès juin prochain.