Le Real ne fera aucun cadeau à Mbappé et le prouve

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a dit au revoir au PSG, et se prépare à dire bonjour au Real Madrid. Florentino Pérez a déjà prévu un comité d'accueil musclé pour l'attaquant français.

Récompensé ce lundi soir par le titre de meilleur joueur de Ligue 1, Kylian Mbappé a fait ses adieux au football français en bonne et due forme, même s’il lui reste encore quelques matchs à jouer. Néanmoins, en ce qui concerne son avenir, même s’il n’a pas voulu le reconnaitre ouvertement, le Real Madrid se prépare à l’accueillir. Le club espagnol aime faire signer les plus grands joueurs au monde, et le Français en fait clairement partie. Après des années de course-poursuite, l’issue est désormais validée et la Maison Blanche va avoir un sacré renfort offensif. Cela alors que la formation de Carlo Ancelotti sort d’une saison pleine, avec un statut de favori en finale de la Ligue des Champions face à Dortmund, et un titre en Liga loin devant le FC Barcelone et Gérone.

Le Real Madrid va bien recruter un avant-centre

Kylian Mbappé n’arrivera donc pas en terrain conquis, surtout que le Real Madrid ne déroulera pas non plus le tapis rouge comme c’était prévu il y a deux ans de cela. En effet, en attaque, la formation espagnole a de quoi faire avec Rodrygo, Vinicius, Bellingham et Joselu notamment. En plus de cela, Mbappé va donc poser ses valises mais également Endrick, qui brille au Brésil et est déjà devenu l’un des chouchous de la Seleçao. Cela fera du beau monde en attaque et la Casa Blanca n’a pas l’intention de faire de la place. Ainsi, le média Defensa Central, très proche de Florentino Pérez, dévoile que ce dernier a bien l’intention de recruter définitivement Joselu, pour le moment simplement prêté par l’Espanyol Barcelone, et non pas pour le revendre et réaliser un joli bénéfice.

L’idée est de le garder pour continuer à lui donner du temps de jeu en pointe, lui qui sort d’une saison de très belle facture, et avec un doublé face au Bayern Munich pour emmener le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Le profil de l’attaquant de la Roja ne fait peut-être pas rêver, mais il s’agira d’un attaquant de plus qui souhaitera du temps de jeu la saison prochaine. Et si l’attaque merengue aura donc fière allure, absolument rien ne sera donné avec une telle concurrence. Que ce soit sur le côté gauche, ou bien dans l’axe de l’attaque. Un message qui sera certainement compris par Kylian Mbappé, qui sait que son positionnement va beaucoup faire parler à partir du moment où il va signer au Real Madrid. Et son rendement sera aussi étudié de près, alors que la presse espagnole et ses émissions tapageuses sont autrement plus acides qu’en France.