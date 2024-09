Vinicius et le Real Madrid, ça sent le divorce

Dans : Liga.

Par Adrien Guyot

La star brésilienne a une nouvelle fois fait parler de lui lors de la rencontre face à la Real Sociedad. D’abord pour sa performance sur le terrain, mais également pour son comportement qui fait réagir.

Le Real Madrid a effectué son retour de trêve internationale et s’est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad (0-2) grâce à deux penaltys, l’un transformé par Kylian Mbappé et l’autre par Vinicius. Le Brésilien, justement, a encore brillé sur le terrain mais son comportement a une nouvelle fois été pointé du doigt par d’anciens joueurs du Real Madrid. Après avoir marqué, il a célébré son but avec un doigt sur la bouche en guise de provocation, ce qui n’a pas plu à Predrag Mijatovic, qui a évolué chez les Merengue entre 1996 et 1999 (118 matchs, 36 buts). S’il a apprécié la rencontre du joueur de 24 ans, l’ancien attaquant n’a en revanche pas aimé le geste de la star madrilène au moment de transformer son penalty et l’a fait savoir dans des propos qui ont été rapportés par Carrusel Deportivo après la rencontre.

Mijatovic critique le comportement de Vinicius

👉 "Con los que hablo, están decepcionados por su comportamiento" pic.twitter.com/9AAvgICPOh — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 14, 2024

L’homme de 55 ans incite Vinicius à se calmer et à ne pas reproduire ce genre de gestes à l’avenir : «Il jette des pierres sur son propre toit. Il devrait faire ce pas, se calmer un peu. Nous étions très heureux du but, mais ensuite nous avons été très déçus de sa célébration. Pourquoi en as-tu besoin ? Je parle à beaucoup de Madridistas qui l’aiment mais nous sommes tous contrariés par son comportement», a-t-il lâché. Ce n’est pas la première fois que le joueur de la Seleçao provoque le public adverse dans le championnat d’Espagne, et cela lui a déjà causé quelques ennuis, mais cela ne l’empêche pas de continuer. Ses performances avec le Real Madrid sont toujours au niveau attendu, mais les observateurs du football espagnol sont de moins en moins tolérants concernant ses célébrations. Pour le moment, Vinicius répond sur le terrain, ce qui est le plus important aux yeux des supporters.