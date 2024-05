Vente OM ‍: Longoria va enfumer McCourt, il donne la recette

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Frank McCourt risque d'annoncer de mauvaises nouvelles à Pablo Longoria sur ses moyens financiers pour le prochain mercato. Le but est de réduire la voilure pour stopper les frais, mais le président espagnol peut utiliser une bonne vieille tactique pour contourner le problème.

Le passage de Frank McCourt à Marseille est annoncé dans les prochains jours, même si aucune date précise n’a été fixée. Et le propriétaire américain n’a peut-être pas envie d’avoir un comité d’accueil à son arrivée en Provence. Il a en tout cas prévu de faire le point avec Pablo Longoria et les hauts dirigeants sur la saison qui vient de se dérouler, et se projeter sur la prochaine. A ce propos, il a été question dans un premier temps de remettre la main à la poche et de faire en sorte qu’un mercato ambitieux ait lieu cet été. Un vent d’espoir qui a été très vite balayé, et les médias suiveurs de l’OM ont surtout annoncé que Frank McCourt allait demander à Pablo Longoria de baisser la masse salariale de 30 % pour compenser la saison manquée et la probable absence en Coupe d’Europe.

La tactique de Longoria pour ignorer McCourt

Une volonté qui devra être respectée par Pablo Longoria, qui écoutera certainement les offres d’Arabie Saoudite pour des joueurs décevants comme Kondogbia et Ounahi, mais aussi pour sa star Aubameyang si besoin. L’OM va aussi se séparer de Onana et Correa, des joueurs bien payés, surtout pour leur temps de jeu. Mais effectuer tout un mercato au rabais, le président marseillais ne sait clairement pas le faire, lui qui aime tenter des paris et faire beaucoup de mouvements à chaque été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

C’est pour cela que Romain Canuti soupçonne Pablo Longoria de sa volonté de feinter Frank McCourt, et lui dire à la fin de l’été qu’il n’a pas réussi à réduire la voilure. Sachant que le propriétaire US du club n’a pas vraiment d’autre choix que de remettre la main à la poche pour combler le déficit annuel de toute façon. Un jeu osé mais qui rappelle des souvenirs au journaliste du Phocéen. « On parle de ces 30 % à baisser. Il est à l’OM des fois où il y avait un actionnaire, une actionnaire pour être plus précis (Margarita Louis-Dreyfus) qui disait ‘il faut réduire de tant’. Le président en question n’y arrivait pas et il avait l’envie de faire une équipe compétitive. Et à la fin du mois d’août il disait ‘j’ai pas réduit de tant mais je t’explique en fait, tu vas voir, ça va repartir nanani, nanana’ et à la sortie on le laisse faire comme ça pour encore un an. Il y a des présidents qui ont aussi cette capacité à faire ça. MLD, ça faisait un moment qu’on lui faisait le coup », a souligné Romain Canuti, qui fait référence à l'époque Vincent Labrune, et aussi à la force de conviction de Pablo Longoria. Ce dernier a déjà su faire accepter par Frank McCourt l'idée de lâcher des grosses sommes, notamment pour recruter Vitinha, alors que le propriétaire de l’OM avait décidé de couper les cordons de la bourse. Une rengaine qui semble fonctionner, même si le déroulement du mercato estival en dira plus sur le rapport de force entre les deux hommes et la force de persuasion du président espagnol.

En tout cas, avec cette saison décevante, le déficit de l’OM n’a pas fini de se creuser et Frank McCourt n’est pas prêt de gagner de l’argent avec son club. Sans pour autant que la vente ne soit considérée comme imminente, ou même simplement en étude.