Barcelone écoeuré par le dossier Kylian Mbappé

Par Mehdi Lunay

Alors que le dénouement est proche pour l’avenir de Kylian Mbappé avec un départ au Real envisagé, l’attaquant parisien a subi une attaque en règle du président rival Joan Laporta. Le boss du Barça a notamment révélé les volontés salariales du joueur.

Décidément, Kylian Mbappé déchaîne les passions dans le petit monde du foot. L’attaquant du PSG est destiné depuis des années à dominer la concurrence sur le plan individuel. Alors que l’été approche, le joueur en fin de contrat à Paris va décider de son futur pour les prochaines années et ainsi impacter durablement l’équilibre entre les gros clubs européens. Il est avéré depuis longtemps que Mbappé sera soit au PSG, soit au Real Madrid à l’avenir. Une situation extrêmement frustrante pour bien d’autres clubs qui auraient espéré attirer le Français. C’est le cas notamment du FC Barcelone.

Kylian Mbappé, c'est 50 millions d'euros par an

Même si le joueur a souvent clamé son amour pour le Real Madrid, le Barça a bien envisagé de recruter Kylian Mbappé. Mais, en difficulté financièrement, le club catalan ne pouvait pas s'aligner pour Mbappé. Le joueur français demandait beaucoup trop en terme de salaire pour que Joan Laporta se laisse séduire. C'est ce que le président catalan a affirmé sur Catalunya Radio, précisant même le montant exact voulu par le Français.

Barça president Joan Laporta tells @totcosta on Kylian Mbappé: “We’d never consider to sign a player who asks for €50m net per season as salary”. ⚠️🇫🇷 #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2022

« Mbappé demande 40-50 millions net par an. Non, 50 M€ net. Mbappé est à un niveau super top. Mais ni lui, ni Haaland n'ont gagné la Ligue des champions. Il faut également en tenir compte. Parler de salaires de 25, 30 ou 40 M€ net, nous ne le ferons pas. Ce serait injuste pour les joueurs qui sont appelés à être une référence dans le monde du football, qui sont au Barça et qui débutent. Nous n'allons pas le faire et nous ne voulons pas le faire », a t-il indiqué. Par cette occasion, il confirme bien que le Barça ne va plus suivre l'inflation salariale, qu'il avait initié il n'y pas si longtemps avec un certain Lionel Messi. L'Argentin touchait plus de 60 millions d'euros lors de sa dernière année de contrat en Catalogne.