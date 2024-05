Real ‍: Mbappé va signer, le meilleur joueur du monde arrive

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé va arriver dans une équipe du Real Madrid qui est une machine de guerre. Ce ne sera pas un problème pour l'attaquant du PSG, qui ne peut que réussir en Espagne.

C’est un problème de très riche qui se présenter au Real Madrid. Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé va rejoindre le club merengue dans les prochaines semaines, alors qu’il a annoncé et fêté son départ du PSG, et attend juste de trouver la bonne date pour porter le maillot blanc. Une formation espagnole qui sort d’une très belle saison, avec un titre en Liga largement remporté et une place en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Kylian Mbappé n’arrivera donc pas dans une équipe aux abois, à tel point que, avec l’attaque actuelle de la formation de Carlo Ancelotti, la question de l’importance de sa venue s’est posée dans la presse espagnole ces dernières semaines.

Mbappé Ballon d'Or avec le Real, c'est mieux qu'avec le PSG

Après lui avoir tant couru après, le Real Madrid a-t-il tant besoin que cela de Kylian Mbappé ? Bien évidemment que oui selon Aitor Karanka, ancien défenseur du Real Madrid aux 150 matchs avec la Casa Blanca, et ex-membre du staff de José Mourinho quand ce dernier était dans la capitale espagnole. Pour le technicien, la question ne se pose pas et Florentino Pérez ne pouvait pas dire non à une telle opportunité de recruter un joueur aussi fort.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« Je ne sais pas si c’est le joueur dont le Real Madrid a le plus besoin, mais c’est celui que je ferais signer pour n’importe quelle équipe au monde. De plus, s’il vient à Madrid, il est directement candidat au Ballon d’Or. Plus qu’avec le PSG à mon avis. C’est le meilleur joueur du monde, et il apportera quelque chose de nouveau à l’équipe », a expliqué Aitor Karanka dans Marca. Autant dire qu’il est interdit de faire la fine bouche en se posant des questions sur la véracité d’un tel recrutement.

Le Real Madrid na jamais eu l’habitude de cracher sur la possibilité de recruter une star et, meilleur joueur du monde actuellement ou pas, Kylian Mbappé est l’un des grands noms du football actuel. En ce qui concerne son apport à l’équipe, ce sera à Carlo Ancelotti de trouver la meilleure solution, mais il ne fait aucun doute que l’adaptation d’un tel phénomène dans une équipe avec autant de talents devrait finir par se faire. Récemment, l’attaquant français a promis que la suite de sa carrière serait « magique ». Cela ne dépend que de lui, car le Real Madrid l’attend à bras ouverts.