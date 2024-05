Kylian Mbappé fait une grande annonce pour l’avenir du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé, qui n'a pas joué cette semaine, multiplie les interventions médiatiques bien choisies pour évoquer la fin de son aventure au PSG. Des propos qui prédisent même la suite pour le club de la capitale, où il a tant apprécié jouer.

Kylian Mbappé est en tournée d’adieux pour le Paris Saint-Germain. Officiellement blessé et absent pour le match à Nice de mercredi, l’attaquant parisien se porte comme un charme et enchaine les apparitions devant les caméras et les micros, lui qui se voulait si discret tant que les grands objectifs européens pouvaient être atteints. Mais que ce soit sur les Champs-Elysées dans le cadre de l’arrivée prochaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, aux Trophées UNFP ou ce jeudi à Paris où il a pu rencontrer sa statue de cire qui sera exposée au Musée Madame Tussauds à Berlin, le kid de Bondy a un programme chargé en ce qui concerne ses apparitions.

Mbappé marqué par ses 7 ans au PSG

Cela lui permet de se confier sur bien des sujets, maintenant que son départ du PSG est acquis, et que son arrivée au Real Madrid l’est également même si le nom du club espagnol n’a jamais été prononcé. A l’heure où Didier Deschamps donnait son nom pour figurer parmi les joueurs appelés à défendre la France à l’Euro 2024, Kylian Mbappé s’est permis de faire un petit bilan de ses années parisiennes, et surtout de confier à quel point il était certain que, malgré son départ, le PSG resterait un club très ambitieux et compétitif en Europe. Avec de nouveaux des grands joueurs en point de mire même si ces derniers temps, toutes les stars comme Neymar, Messi, Sergio Ramos et lui ont décidé de partir ou ont pris la porte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Cela n’empêche pas Kylian Mbappé de confier aux caméras de Quotidien, qu’il a adoré son passage à Paris. « Là, maintenant, c'est un gars de 25 ans qui a kiffé pendant sept ans mais qui réalise où il a été pendant sept ans. Il réalise ce qu'il a fait et ce qui lui reste à faire aussi. Mais je pense que je réalise beaucoup plus ce que je suis, ce que je fais et les émotions qu'on peut traverser dans une carrière », a livré l’ancien monégasque, avant de dire quelques bons mots sur le PSG et la suite qui attend le club de la capitale. « Le PSG continuera d’être grand. C’est un club qui attire les grands joueurs. Si moi et les autres on a été attiré, je ne vois pas pourquoi d’autres ne seraient pas attirés par l’idée de jouer au PSG et à Paris. C’est toujours spécial et ce club restera spécial parce que les grands joueurs veulent toujours y jouer », a assuré Kylian Mbappé, persuadé que son équipe et son club se remettront de son départ même si son absence à partir de la saison prochaine a le don de donner quelques sueurs froides aux suiveurs du champion de France.

Des propos qui restent positifs et rassurants pour l’avenir du Paris SG, qui a décidé de repartir récemment sur un projet s’appuyant sur des jeunes joueurs, ou des internationaux français. Mais l’idée était aussi d’être entouré par un Kylian Mbappé leader et buteur, ce qui ne sera plus le cas la saison prochaine.