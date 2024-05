OL ‍: Lopes titulaire en finale de coupe, ses soutiens s'activent ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

A moins d'une semaine de la finale de coupe de France, le flou demeure à l'OL concernant le gardien titulaire. Lucas Perri sera t-il choisi comme depuis le début de la compétition ou Pierre Sage honorera t-il Anthony Lopes pour sa probable dernière à l'OL ?

Contrairement à la phase aller, l'OL a des problèmes de riche au niveau de son onze titulaire. La concurrence fonctionne bien à de nombreux postes, comme en témoignent les entrées décisives des remplaçants lors des derniers matchs. Cela donne des maux de tête à Pierre Sage alors qu'approche l'évènement de la saison, la finale de la coupe de France contre le PSG. Bien malin qui pourra donner le onze lyonnais samedi prochain à Lille. L'une des interrogations majeures reste le nom du gardien titulaire. Lucas Perri a fait l'essentiel du parcours en coupe mais Anthony Lopes reste le titulaire habituel et ce rendez-vous pourrait être son dernier sous le maillot lyonnais.

Lopes sous-estimé, il mérite sa chance en finale

En effet, Lucas Perri prendra la place de titulaire la saison prochaine. L'OL a déjà informé Lopes qui sera libéré au mercato si besoin. Emblème du club depuis plus de 10 ans, le Portugais a l'occasion de remporter son premier trophée professionnel. Cependant, ce n'est pas la même chose depuis le banc. L'Equipe s'est interrogé sur l'état d'esprit de Lopes avant cette finale, donnant la parole aux anciens gardiens lyonnais Grégory Coupet et Gilles Rousset. Les deux hommes ont défendu Lopes et espèrent le voir dans les buts rhodaniens le 25 mai prochain.

Dans l'édition du soir de @lequipe on apprend que la direction de l'OL a d'ores et déjà annoncé a Anthony Lopes que Lucas Perri serait le numéro un la saison prochaine ! 🇧🇷



L'entourage du gardien portugais lui cherche donc une porte de sortie 🚪



"Ce serait très très dur pour… pic.twitter.com/Lw1UVIGtoI — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) May 18, 2024

Ancien entraîneur des gardiens à l'OL, Coupet pense que l'on sous-estime trop l'homme aux 488 matchs chez les Gones. « Je pense que l'OL est pris par la mode des grands gardiens de plus d'1,90m. Antho a été critiqué mais il a montré sa force de caractère en étant très bon. Il est tributaire des performances de l'équipe et avant la trêve il était livré à lui-même. Ce n'est pas évident pour lui en ce moment, mais il est là, et la vérité du jour n'est parfois pas celle du lendemain. Il n'est pas encore parti... Pour moi, la décision de qui va jouer la finale de la Coupe sera déterminante de ce qu'il peut se passer après », a t-il lâché en soutenant que Lopes pourrait rester cet été.

« Ne pas faire la finale, ça serait très dur pour lui. Si après toutes ces années, l'OL gagne un trophée et qu'il n'est pas sur le terrain... Pfiou ! », a commenté Gilles Rousset qui espère une issue positive pour Lopes samedi. Un choix épineux en perspective alors que l'OL lorgne sur un titre. L'obtention d'une qualification européenne dès ce dimanche pourrait enlever de la pression aux Lyonnais et aider indirectement Anthony Lopes.