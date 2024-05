Mbappé à Madrid, une vidéo restée secrète

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Les journalistes espagnols se préparent tous à l'officialisation de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Et ils peuvent désormais en dire plus sur ce dossier forcément très spécial.

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé avait surpris tout le monde en révélant quelques minutes avant le dernier match de la saison qu'il prolongeait de deux ans au PSG, soit jusqu'en 2024, avec une option pour une année supplémentaire. L'an dernier, et après avoir refusé de lever cette option, Mbappé envoyait le signal à Nasser Al-Khelaifi que s'il voulait tirer le pactole de son transfert, c'était le moment ou jamais.

La machine à rumeurs s'est emballée et de nombreux journalistes espagnols ont alors annoncé que l'attaquant parisien allait signer au Real Madrid avant le 31 août 2023. Parmi eux, Rodrigo Faez, journaliste d'ESPN. Ce dernier avait en effet plusieurs fois répété que Kylian Mbappé n'attendrait pas 2024 pour signer chez les Merengue. S'il a assumé son erreur, notre confrère a confié lors d'un podcast, la raison qui l'a poussé à croire à ce transfert... un an trop tôt.

Une vidéo de présentation datant de 2023 ?

Invité de l'émission Club 113, Rodrigo Faez a expliqué que lors de la tournée effectuée par Vinicius Jr et ses coéquipiers aux Etats-Unis lors du Soccer Champions Tour 2023, qu'il avait couvert pour ESPN, il avait eu sous les yeux un étrange document. « Lors de la tournée aux États-Unis, j'ai pu voir des vidéos de la présentation de Mbappé. Quelqu'un m’a montré cette vidéo et m'a dit : Regarde, c'est prêt maintenant », explique le journaliste espagnol, qui était donc persuadé que la signature du champion du monde 2018 au Real Madrid était réellement imminente. Bien évidemment, si cette vidéo existe vraiment, elle a dû être rapidement mise dans un coffre-fort dans le bureau de Florentino Perez ou détruite.

De plus le journaliste d'ESPN explique que lorsqu'il avait rejoint la délégation madrilène pour cette tournée, une source interne lui avait expliqué que les modalités de paiement du transfert de Mbappé du Madrid à Madrid étaient fixées. Ce qui est cette fois clairement faux, puisque Nasser AL-Khelaifi et l'Emir du Qatar n'ont pas du tout ouvert la porte à un départ du joueur de 25 ans. Quoi qu'il en soit, un an plus tard, l'heure n'est plus vraiment à l'utilisation du conditionnel concernant la venue de Kylian Mbappé à Madrid, le dernier suspense étant sur la date du communiqué officiel des Merengue, et celle de la présentation du joueur français aux supporters madrilènes à Santiago-Bernabeu.