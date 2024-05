Mbappé au Real Madrid, premier scandale en Espagne

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été. Un apport sportif énorme pour les Madrilènes qui ont réalisé des concessions financières considérables pour attirer le Français. Les pouvoirs publics s'en sont aussi mêlés, de quoi créer une inéquité en Espagne ?

Même dans le cadre d'un transfert gratuit, Kylian Mbappé a obligé le Real Madrid à faire des sacrifices. Le club merengue n'a pas dépassé les limites sur le plan salarial mais il a du chercher ailleurs pour compenser. Le Real Madrid va concéder au joueur français un énorme pourcentage sur ses droits à l'image, de quoi lui offrir une rémunération proche de celle touchée actuellement au PSG. La Communauté de Madrid s'est jointe aux efforts du Real Madrid. En effet, elle va voter une loi pour réduire nettement l'impôt régional sur le revenu pour les grosses fortunes madrilènes. On l'appelle déjà « la loi Mbappé » car elle survient au moment de l'arrivée du Français et elle va être bénéfique pour les stars du football.

Le Real Madrid, un club d'Etat ?

Une loi qui indigne le rival historique du Real Madrid, le FC Barcelone. En effet, en Espagne, il existe deux impôts : les impôts nationaux et les impôts régionaux. La Loi Mbappé ne sera effective qu'à Madrid et non en Catalogne où le taux d'imposition sera de 25,5% pour les grandes fortunes. Déjà mal en point financièrement, le FC Barcelone parle déjà d'une Liga à deux vitesses avec le Real et l'Atlético aidés dans leur recrutement d'un côté et les autres clubs espagnols comme le Barça de l'autre.

🚨 COMING SOON: Mbappé to Real Madrid: HERE WE GO. @FabrizioRomano pic.twitter.com/mWdSz0AJOG — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 10, 2024

A l'instar du PSG avec le Qatar et de Manchester City avec les Emirats Arabes Unis, le Real Madrid est dépeint comme « le club d'Etat » de l'Espagne par la direction blaugrana selon le quotidien catalan Sport. Le principal journal sportif de Catalogne rappelle aussi que le Real Madrid a bénéficié d'une législation plus souple pour les travaux du stade Bernabeu contrairement au Barça pour ses travaux du Camp Nou. La Loi Mbappé devrait être votée dans les prochains jours et elle aidera donc un peu plus un Real Madrid déjà ultrapuissant dans le football espagnol et européen.