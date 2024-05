OL ‍: John Textor cherche le nouveau Benzema

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

John Textor n'est pas rassasié par les bons résultats de l'OL en 2024. Le boss américain pense déjà à l'avenir du club rhodanien. Ce samedi, il est allé assister à un tournoi de jeunes U15 très coté en région Auvergne Rhône-Alpes.

John Textor mouille la chemise pour l'OL cette saison. Si certains propriétaires étrangers ne font même pas acte de présence dans leur club, l'homme d'affaires américain est plus que jamais présent et actif à Lyon. Textor a été à la manœuvre dans le redressement spectaculaire de l'OL en pilotant et finançant le mercato hivernal. Il est venu constater les progrès de son club en personne, assistant au match de Clermont dimanche dernier. En outre, il était au Groupama Stadium vendredi pour le sacre de l'OL féminin en D1. Mais, John Textor n'est pas revenu en France pour être uniquement dans la peau d'un spectateur passif.

Textor présent dans un célèbre tournoi U15

En effet, comme l'ont constaté plusieurs spectateurs, John Textor a passé son samedi à Neuville-sur-Saône. Dans cette petite bourgade proche de Lyon a lieu un prestigieux tournoi international U15. Si cela traduit une certaine passion du football chez l'Américain, il y avait aussi une volonté de penser déjà au futur des Gones.

John Textor est présent au Stade Jean Oboussier pour le tournoi international de Neuville !

(Image Instagram : tournoi_international_u15_cns) pic.twitter.com/mRBZMLAP8N — ACTU OL 📰❤️💙 (@JeInvisibl62046) May 18, 2024

Ce tournoi auquel participe l'OL a révélé bien des talents dans son histoire. Le plus célèbre d'entre eux est bien connu des supporters lyonnais puisqu'il s'agit de Karim Benzema. Le Ballon d'or 2022 avait été le meilleur attaquant de l'édition 2002 avec les jeunes de l'OL. Alexandre Lacazette et Anthony Martial ont aussi fait trembler les filets lors des éditions suivantes de cet évènement international. John Textor aura de quoi observer ce week-end puisque Benfica, Everton, l'OM, Sochaux, Nice ou encore Montpellier sont inscrits.