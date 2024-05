Après le PSG, la France bloque aussi Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid cet été. Un transfert acté depuis longtemps. Toutefois, il n'en est pas de même concernant la signature et la présentation officielle du joueur français.

Une véritable prise de guerre ! Le Real Madrid peut se féliciter d'avoir chipé Kylian Mbappé au PSG et, ce gratuitement. Au-delà de son talent sportif, Mbappé est déjà un poids lourd médiatique et commercial. Un bijou que les Merengues sont heureux de posséder et dont ils aimeraient se vanter au plus vite. Le Real Madrid est un expert des présentations en grande pompe pour les stars qu'il recrute. Les arrivées de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Eden Hazard n'ont pas été oubliées des supporters madrilènes. Ces derniers sont impatients à l'idée de cocher la date de la présentation officielle de leur nouvelle star française. Cependant, c'est le grand flou au Real pour le moment.

Le Real cherche une date pour Mbappé

En effet, le calendrier est bien rempli en juin. Selon Marca, le Real Madrid ambitionne de signer et présenter officiellement Mbappé au début du mois de juin. Néanmoins, il faut que le Français obtienne un accord avec le PSG pour rompre son contrat qui court jusqu'au 30 juin prochain. Si cela était possible, il y aurait peu de dates disponibles. Le Real Madrid joue la finale de la Ligue des champions le 1er juin à Wembley puis Kylian Mbappé devra disputer deux matchs de préparation avec l'Equipe de France : le 5 juin contre le Luxembourg à Metz et le 9 juin contre le Canada à Bordeaux. En plus, Marca précise que Bernabeu doit accueillir plusieurs concerts à partir du 8 juin.

Kylian Mbappé’s wax model might be the best footballer model yet 🪞 pic.twitter.com/TzfsvEgbHs — B/R Football (@brfootball) May 16, 2024

Ensuite, viendra l'Euro 2024 dès le 14 juin. Si le PSG refuse de libérer Kylian Mbappé et le garde sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé devra attendre juillet pour apparaître avec le célèbre maillot blanc madrilène. Le Real Madrid négocie avec la FFF le droit de récupérer Kylian Mbappé pendant une journée de repos à ce moment-là, si et seulement si les Bleus sont toujours en course à l'Euro 2024. Pas gagné quand on sait que Didier Deschamps n'aime pas trop ce genre de festivités en pleine compétition.

Alors que le Real Madrid doit partir en tournée aux Etats-Unis fin juillet, le stress monte au sein de la Maison Blanche. Il serait dommage de rater les débuts médiatiques de LA STAR actuelle du football mondial...