Mbappé jusqu'en 2029, la grosse gaffe

Par Claude Dautel

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain est désormais acté, mais le numéro 7 du PSG n'a pas officialisé son nouveau club. Cependant, quelqu'un l'a fait pour lui.

Kylian Mbappé aime bien gérer sa communication, on l'a encore vu vendredi soir avec sa vidéo révélant son départ du club de la capitale, suivie quelques minutes plus tard de sa venue au barbecue des supporters du PSG. A l'entame de ses deux dernières semaines à Paris, Mbappé doit désormais réfléchir à la manière dont il va révéler son futur club, même si évidemment tout le monde sait que ce sera le Real Madrid. Cependant, le président de la Liga, qui connaît précisément les secrets du dossier puisque les Merengue doivent soumettre les contrats à la Liga comme le font les clubs de L1 en France, a la langue bien pendue. Et dans un moment d'euphorie, Javier Tebas a tout déballé dans le quotidien argentin Olé : « Il a signé pour cinq saisons au Real Madrid, ce qui donne à Mbappé cinq occasions de gagner la Ligue des champions ». Une déclaration choc, mais qui a visiblement valu au patron de la Liga un gros coup de règle sur les doigts, dont on ne connaît pas l'auteur, pour avoir commis cette grosse gaffe.

Le patron de la Liga a parlé trop vite

A peine le média argentin avait sorti cette interview de Javier Tebas, que l'on sait profondément anti-PSG, que ce dernier est monté au créneau pour rectifier le tir, même si évidemment, c'est déjà trop tard. « Je pense que Mbappé signera avec le Real Madrid et pour 5 ans, pour moi, c’est fait à 99,99% », a précisé le dirigeant du football professionnel espagnol à l'agence de presse espagnole EFE, démentant ainsi que l'accord entre Kylian Mbappé et Florentino Perez soit déjà signé, ce qu'il avait pourtant confié la veille. Du côté du Real Madrid, on regarde tout cela de loin, et à en croire les médias espagnols, la seule préoccupation du club, en dehors de la finale de la Ligue des champions contre Dortmund le 1er juin à Wembley, est la manière de communiquer autour de la signature du joueur français. Car Madrid le sait, il s'agira d'un événement planétaire, probablement le plus grand depuis de nombreuses années.

C'est donc dans le stade Santiago-Bernabeu, et devant le public, que Kylian Mbappé sera présenté, AS et Marca estimant que cela sera fait dès que la France en aura fini avec l'Euro 2024. Si un communiqué peut intervenir avant le début de cette compétition, le 14 juin, le grand show attendra donc le mois de juillet, Florentino Perez ayant définitivement acté le fait que l'attaquant français de 25 ans ne participera pas aux Jeux Olympique de Paris 2024. D'ailleurs, on l'a compris lundi soir lors de son discours aux trophées de l'UNFP, Kylian Mbappé a visiblement admis que sa présence lors des JO n'était pas réellement possible, malgré son désir de jouer cette compétition, qui plus est à Paris.