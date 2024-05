Real ‍: Ancelotti fait de la place à Kylian Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Dans les semaines à venir, le Real Madrid va annoncer la signature de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le PSG. Mais comment Carlo Ancelotti va-t-il s’y prendre pour faire cohabiter toutes ses stars ?

L’effectif du Real Madrid sera monstrueux la saison prochaine. Déjà bien armé dans le secteur offensif avec Vinicius, Rodrygo, Bellingham ou encore Joselu et Arda Güler, Carlo Ancelotti va récupérer deux renforts et non des moindres avec les signatures du néo-international brésilien Endrick et bien sûr de Kylian Mbappé. Sur le papier, la force de frappe offensive du Real Madrid pour la saison 2024-2025 semble sans aucune équivalence en Europe, mais la question est maintenant de savoir comment Carlo Ancelotti va s’y prendre pour faire cohabiter tout ce beau monde.

Une première piste est actuellement en réflexion dans l’esprit de l’entraîneur italien et de son staff, selon les informations obtenues par Marca. Le journal espagnol indique que l’entraîneur du Real Madrid envisage de changer Jude Bellingham de poste. Actuellement utilisé en meneur de jeu voire parfois en faux numéro neuf dans les grandes affiches de Ligue des Champions, l’international anglais pourrait reculer sur le terrain pour retrouver un poste de milieu relayeur, qui était le sien avec le Borussia Dortmund. Associé à deux autres milieux parmi Camavinga, Kroos, Valverde et Tchouaméni, Bellingham pourrait alors alimenter trois attaquants.

Bellingham dans un rôle plus défensif à cause de Mbappé ?

Carlo Ancelotti aura ensuite l’embarras du choix pour sa ligne de trois joueurs offensifs parmi Vinicius, Rodrygo, Mbappé, Joselu, Arda Güler, Brahim Diaz et Endrick. Ce système plus offensif pourrait alors permettre au Real Madrid d’aligner davantage de stars et d’afficher un visage plus offensif… au risque de déséquilibrer l’équipe et de frustrer Bellingham car moins décisif. Mais c’est en tout cas une piste de réflexion pour Carlo Ancelotti, qui n’a évidemment pas l’intention de faire de Kylian Mbappé un remplaçant, malgré les critiques dont fait l’objet l’attaquant du PSG ces dernières semaines, notamment après sa double confrontation ratée contre le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions.