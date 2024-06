Ce Français a frustré Kylian Mbappé et il aime ça

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Si critiqué au poste d'arrière droit, Jules Koundé tient bon et reste titulaire au Barça comme en Equipe de France. Il faut dire qu'il a su être performant dans ce rôle en Ligue des champions, notamment contre le PSG de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé a plutôt raté sa fin de saison au PSG. Pour beaucoup, Luis Enrique est responsable de cela. L'entraîneur espagnol s'est amusé à sortir le Français du onze titulaire et même à ne pas l'utiliser du tout. Et si c'était plutôt Jules Koundé qui était à la base des soucis de Mbappé ? En effet, l'attaquant du PSG a vraiment peiné à partir du quart de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Buteur deux fois au retour, il n'avait quand même pas brillé face aux Catalans. C'était pire au match aller où il fut quasi invisible. Il faut dire que le Barça l'a neutralisé avec un plan défensif efficace bien exécuté par Jules Koundé.

Koundé a été renforcé par son duel avec Mbappé

Une aubaine pour le si critiqué Koundé. Défenseur central à la base, l'ancien bordelais dépanne souvent à droite mais il ne convainc pas toujours. Les doutes à son égard restent importants au Barça comme en Equipe de France. Il a notamment été en grande difficulté contre l'Argentine en finale du dernier Mondial. Mais, Jules Koundé estime pouvoir enfin passer un palier. Interrogé par le quotidien Le Parisien, il se sent en pleine confiance après son duel réussi contre Kylian Mbappé en C1.

« Je n’ai jamais fait partie de ceux sur qui on misait » : Jules Koundé, Bleu en mode « monstre de travail »

➡️ https://t.co/f6PfuhLFIf pic.twitter.com/VmVWYr8MKV — Le Parisien | sport (@leparisiensport) June 8, 2024

« Je joue au foot pour ça, pour les gros matchs, pour être confronté aux meilleurs. Et dans ce domaine, Kylian c’est la crème de la crème. On en retire donc vraiment de la satisfaction. Mais on n’arrête pas un joueur comme Kylian Mbappé, tout seul, c’est aussi un effort collectif, même si vu qu’il était dans ma zone, j’ai une grande part dans le succès de l’équipe. Performer contre ce genre de joueurs, ça encourage à continuer, à aller chercher plus, et ça persuade qu’avec du boulot, tôt ou tard, on y arrive », a t-il indiqué dans le journal francilien. Si cela permet à Jules Koundé de faire un Euro 2024 plein et surtout couronné de succès, Kylian Mbappé ne lui en tiendra pas longtemps rigueur.