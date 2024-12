Mbappé chez « ‍Clique ‍», Canal+ chamboule tout ‍!

Dans : Foot Europeen.

Par Quentin Mallet

Pas souvent présent dans la presse, Kylian Mbappé a choisi l'émission « Clique » pour prendre la parole. Pour l'occasion, Canal+ a chamboulé sa programmation habituelle.

En tant que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a de plus en plus l'opportunité de discuter avec les journalistes – malgré son absence aux deux derniers rassemblements. En tant que nouveau joueur du Real Madrid, il se fait toutefois plus discret. Depuis le 18 janvier 2024, date de la diffusion de son entretien exclusif avec Elise Lucet pour « Envoyé Spécial », Kylian Mbappé n'a pas donné une seule interview individuelle. La nouvelle qui vient de tomber est donc particulièrement lourde : le Bondynois a accepté de répondre aux questions de Mouloud Achour pour l'émission « Clique ». Une situation qui force Canal+ à chambouler ses programmes.

Kylian Mbappé sur Canal+, un événement qui change tout

Canal+ n'a pas pris pour habitude de diffuser son émission phare « Clique » à un tel créneau. D'ordinaire, cette dernière est diffusée du lundi au jeudi à partir de 19h20. Pour accueillir un tel invité, la chaine a chamboulé ses plans. L'interview de Kylian Mbappé réalisée par Mouloud Achour commencera à 19h30 dimanche 8 décembre. Un créneau normalement occupé par le Canal Football Club qui commence justement à ce même horaire.

C'est en tout cas un chamboulement à la hauteur de l'attente autour de cette interview. Pour l'heure, aucun indice n'a encore été dévoilé sur la teneur de l'échange avec le numéro 9 du Real Madrid, lequel fait plus que jamais l'actualité. Actuellement en plein passage à vide, que ce soit sous les couleurs de son nouveau club ou avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a sûrement pris le temps d'évoquer ses principales problématiques. Réponse à la toute fin du week-end.