Kylian Mbappé présente ses excuses

Le Real Madrid a eu beaucoup de mal à digérer le coup de théâtre de l'été dernier, quand Kylian Mbappé a prolongé au PSG alors qu'il était attendu à Santiago Bernabeu. Mais l'international français a décidé de calmer le jeu.

En dépit du titre de champion de France probablement au bout de l’aventure, cette saison demeurera une déception pour Kylian Mbappé. Tout comme le PSG. Se faire sortir dès les premiers matchs de la phase finale de la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive demeure une véritable déception et Paris s’est incliné sans pouvoir lutter contre le Bayern Munich, qui a ensuite explosé en vol face à Manchester City. C’est dire à quel point l’écart mesuré avec le gratin européen a été trop important. La course au succès en C1 est loin d’être gagnée pour le club de la capitale, qui met pourtant de gros moyens pour s’imposer dans cette épreuve depuis plus de 10 ans, sans succès.

Malgré cette situation forcément dérangeante, Kylian Mbappé ne devrait pas faire faux bon au PSG cet été. Il est au coeur du projet de QSI, et possède encore un an de contrat. Avec une option pour prolonger jusqu’en juin 2025 si jamais les planètes devaient s’aligner. Mais pour le moment, après avoir déjà connu 6 saisons sous le maillot parisien, la prolongation n’est pas à l’ordre du jour, même si Nasser Al-Khelaïfi rêve de faire rager Florentino Pérez et le Real Madrid encore un peu plus.

Le club espagnol attend Kylian Mbappé depuis des années, mais a toujours été snobé malgré l’amour clamé par l’ancien monégasque pour la Casa Blanca. C’est probablement l’été dernier que la déception a été la plus grande puisque l’international français était libre de s’engager où bon lui semble, et il a choisi de rester à Paris. Un demi-tour qui a surpris tout le monde, alors que la presse espagnole annonçait déjà son arrivée, que le public de Santiago Bernabeu scandait son nom, et que le Real affichait sa confiance.

Mbappé et Pérez s'expliquent

Florentino Pérez s’est senti trahi et sa colère a été également comprise par Kylian Mbappé. Selon Ramon Alvares de Mon, journaliste pour OK Diario qui intervient sur Radio Marca, le buteur du PSG a tenu à discuter avec le président du Real Madrid pour lui faire savoir que jouer chez les Merengue était toujours un rêve chez lui, et qu’il pourrait être question d’une arrivée en 2024, à l’issue de son contrat à Paris. Et selon cette même source, le kid de Bondy s’est excusé pour l’imbroglio du printemps dernier, soulignant que son choix ne se voulait pas être une humiliation pour Florentino Pérez. Ce désir de regagner la confiance du patron du Real Madrid démontre en tout cas que Mbappé ne veut pas que la situation s’envenime, alors que son maillot avait été brulé par certains supporters lorsqu’il avait finalement annoncé qu’il restait au PSG en 2022.

Une preuve en tout cas que la discussion n’est pas rompue entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, et que le joueur du PSG cherche à conserver les meilleures relations possibles pour rejoindre le club qui le fait rêver si jamais il devait quitter Paris un jour.