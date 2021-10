Kylian Mbappé, les 5 révélations de sa mère sur la star du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Superstar du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé fait l'objet de toutes les attentions dans le monde du football. Mais sa mère a multiplié des révélations dans un entretien au Parisien.

C’est la semaine de la famille Mbappé sur la scène médiatique. Après deux prises de paroles successives de la part de Kylian sur RMC et L’Equipe, c’est sa mère qui s’est confiée longuement aux lecteurs du Parisien. Face à un panel d’interlocuteurs, Fayza Lamari a multiplié les confessions et Foot01 vous fait part des révélations effectuées par la mère de Kylian Mbappé au sujet de son fils. En quelques années seulement, le footballeur est passé d’un jeune prometteur du centre de formation de l’AS Monaco, à celui de champion du monde et superstar du PSG. La maman de l’international, quasiment muette au niveau de la communication depuis les débuts de son fils, a cette fois-ci décidé de multiplier les confessions.

Fayza Lamari a pris 27 kilos en 6 mois

La soudaine célébrité de son fils a eu des répercussions sur la vie de la famille Mbappé. Passé rapidement dans la lumière, Kylian a vu son univers changer radicalement, et cela a été difficile à digérer pour sa mère, qui avoue ne pas avoir su gérer cette période de mise en avant médiatique si soudaine. « Après son premier match de Ligue des champions face à Manchester City en 2017 où il marque un but, je me suis demandé ce qui se passait. Il était devenu Justin Bieber, et ça m’a fait peur. Entre Manchester City et son transfert au PSG, j’ai pris 24 kg. Au départ, c’est très difficile, car vous n’êtes pas préparé à ça », a reconnu le mère de l’attaquant parisien, qui a ensuite pu retrouver un mode de vie plus conforme pour sa santé.

La violence des critiques contre Mbappé

Désormais footballeur reconnu mondialement à qui Pelé promet le Ballon d’Or dans quelques années, Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions. Chacun de ses gestes est scruté, et surtout critiqué, le sport numéro 1 des suiveurs du football ou d’autres sujets. Résultat, quand cela tourne moins bien, les attaques, notamment sur les réseaux sociaux, sont d’une dureté sans nom pour sa mère. « Et puis au fil du temps, vous éteignez tout car certains commentaires sont d’une telle violence ! L’été dernier, c’était un peu ça. Comme je le disais, il était devenu celui qu’il fallait abattre sur la place publique. Et là, c’est la maman qui intervient. Il a 22 ans, il va commettre des erreurs, mais il ne méritait pas tout ce qui lui est arrivé », a fait savoir celle qui explique agir parfois comme une Louve pour protéger son petit dans ce genre de situation.

Son action face à Metz dénoncée

En terme d’image, Kylian Mbappé n’a pas marqué de points lors du récent match à Metz. Au lieu de rendre le ballon par fair-play, le joueur du PSG a tiré au but, passant tout près d’une réalisation qui aurait beaucoup fait jaser. Et après le but vainqueur de son équipe à la dernière seconde, il est allé chambrer le gardien adverse, ce qui a bien évidemment rendu fou Alexandre Oukidja. Un comportement que n’approuve pas Fayza Lamari. « Moi la première, quand je l’ai vu faire son geste envers le gardien de Metz, je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu as fait ? » Mais c’est un joueur, un « sale gosse » (sic), vous avez bien vu les captures d’écran quand il se cache derrière Neymar. Il a chambré et c’est vrai que Kylian est un chambreur. Mais il n’y a rien de méchant », a tenu à dédramatiser la maman de Kylian Mbappé, qui ne veut pas que l’on tombe sur son fils à chaque fois qu’il y a petit problème sur un terrain de football.

Le divorce de ses parents confirmé

Ces derniers jours, RMC et Voici ont mis en avant les problèmes familiaux des parents de Kylian Mbappé. Des soucis confirmés par la mère du joueur du PSG, qui a reconnu que la séparation était déjà actée avant l’Euro même si rien ne l’a laissée transparaitre. Cela fait désormais un an que Wilfried Mbappé et Fayza Lamari ne sont plus ensembles. « Nous nous sommes séparés il y a plusieurs mois, avec son papa. Donc Kylian alterne entre son père et moi. Il a aussi son appartement donc il commence à s’émanciper, mais il a un vrai besoin d’être avec nous, même si on ne le voit quasiment jamais à cause des matchs tous les trois jours », a expliqué celle qui gère aussi sa communication et son implication dans différentes associations, mais aussi ses choix de sponsoring.

Mbappé se balade en mode clochard

L’argent, Kylian Mbappé et sa famille ont la chance de ne pas avoir à s’en préoccuper avec ses différents. Mais selon sa mère, c’est un sujet qui ne fait pas partie des priorités pour l’attaquant du PSG, au point même de le voir souvent se balader avec zéro euro sur lui. « Son rapport à l’argent est particulier. Il n’a jamais de carte bleue ni d’argent sur lui. Parfois je lui dis : « Tu ne veux pas prendre 200 € sur toi ? » Il me répond : « Pas la peine, je vais juste jouer au foot ». Ce n’est pas un grand dépensier », a souligné Fayza Lamari, pour qui son fils profite pleinement de sa joie de jouer, et cela lui suffit largement même si bien évidemment, il ne manque de rien.