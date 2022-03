Mbappé reste au PSG à une condition !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG a encore une arme secrète pour convaincre Kylian Mbappé de rester au club et de repousser sa signature annoncée comme inévitable au Real Madrid.

Comment parvenir à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain après les évènements de cette semaine ? Le PSG avait le match en mains face au Real Madrid mais le club francilien s’est totalement écroulé en seconde période. Se faire éliminer face à un grand d’Europe, ça arrive. Mais mordre la poussière contre une formation vieillissante et quasiment inexistante pendant les 3/4 de cette double confrontation, cela fait très mal. Kylian Mbappé peut se dire qu’il ne gagnera jamais la Ligue des Champions avec le club parisien, et il sera difficile de lui donner tort.

🗣💬 @RothenJerome : "Si le PSG fait une vraie révolution, je pense que Kylian Mbappé restera !" #RMCLive pic.twitter.com/y7ZeTJQECF — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 11, 2022

Quels sont les arguments qui restent donc au PSG pour lui faire signer un nouveau bail ? Financièrement, certes le Real ne pourra pas s’aligner sur les salaires proposés par l’Emir du Qatar, mais il ne sera pas à plaindre en Espagne et ne fait pas de sa fiche de paye l’unique raison d’un départ. En ce qui concerne le projet, le PSG se propose d’en faire la star numéro 1, ce qui n’était pas si évident en début de saison. Là aussi, cela pourrait compter. Mais avec l’élimination de cette semaine, le Paris SG est associé aux déconvenues en Coupe d’Europe et cette image fait très mal.

Changer l'image du PSG

A moins que, selon Jérôme Rothen, un argument cash ne parvienne à faire inverser la tendance. « Moi j’espère que Mbappé va rester. Peut-être que ce mal, est un très mal pour un bien. Le problème n’est pas financier. C’est juste parce que la structure du club, l’ambiance, son image, ce qu’il dégage, ça le dérange. Il ne peut pas le dire ouvertement car cela montrerait l’incompétence des gens en place. Il veut plus de professionnalisme, plus de combativité sur le terrain, avec des joueurs qui ont une conscience, qui s’accaparent le club et qui parlent le même langage. Cet ensemble de choses, j’ai bon espoir que les coups de gueule des supporters et des gens à l’intérieur, il y a une petite chance que l’Emir prenne ses responsabilités et arrête de s’encadrer de mauvaises personnes. Il doit se rendre compte des critiques et des échecs récurrents, et faire une révolution. Si c’est le cas, Kylian il restera », assure l’intervenant de Rothen s’enflamme, persuadé que les discussions entre le PSG et Mbappé sont bien plus avancées qu’on ne le pense.

L'offre du PSG plait beaucoup à Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Et l’ancien meneur de jeu du PSG de s’expliquer plus précisément. « Déjà, ils sont totalement dans les clous sur les dernières propositions, à savoir les deux ans de contrat. C’est ce qu’il voulait dès le départ pour ne pas être dans cette prison dorée. Il ne voulait pas cinq ans de contrat. Avec cette offre, le PSG est dans la vérité. C’est pour ça qu’on est passé de 99 % de chances de partir au mois d’août, à 65 %. Et ce chiffre, c’est ce qu’on m’a dit au PSG. Là, tout le monde a pris une grosse claque, tu t’en remets pas facilement et la fin de saison va être très longue et terrible. S’il y a une chance de le garder, c’est de faire la grande révolution », a assuré Jérôme Rothen, pour qui le PSG a les cartes en mains pour convaincre Kylian Mbappé de continuer son aventure. Bien évidemment, ce n’est pas comme ça que le Real Madrid voit les choses, surtout après le match de mercredi, mais cela démontre que les dirigeants parisiens peuvent encore avoir un espoir.