Kylian Mbappé, le salaire du siècle contre une signature !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

À quelques semaines à peine de la fin de saison, personne ne sait si Kylian Mbappé va prolonger ou non son contrat au sein du Paris Saint-Germain. En tout cas, le Real Madrid continue à y croire en préparant un contrat XXL au champion du monde français.

Dans un peu plus de deux mois, Kylian Mbappé sera un joueur libre. Arrivé dans le club de la capitale française en 2017 dans le cadre d’un transfert de 180 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans est en train de devenir l’un des meilleurs joueurs au monde. Mais pour l’instant, l'international français n’a signé aucun contrat pour la saison prochaine. Rassurez-vous, Mbappé ne sera pas au chômage lors de l’exercice 2022-2023, il prend juste son temps pour effectuer le bon choix de carrière. Si le PSG n’a pas lâché l’affaire dans ce dossier, le Real Madrid croit encore en ses chances, et peut-être même plus que jamais. En effet, selon Mundo Deportivo, le club madrilène prépare une offre XXL que Mbappé ne pourra pas refuser en vue de l’été prochain. Pour finir de convaincre Mbappé, le Real prévoit de proposer un salaire de 50 millions d’euros net par saison, soit près de 100 ME brut. Un chiffre astronomique jamais atteint dans l’histoire du foot et qui sera répété pendant les 5 ans du contrat proposé au champion du Monde.

Mbappé, bientôt le numéro un mondial en termes de salaire ?

✍️ El contrato que une a Mbappé y Real Madrid ya está redactado.



👉 100M€ de prima de fichaje.

👉 25M€ netos por temporada.

👉 5 años.



ℹ️: @DiMarzio pic.twitter.com/NgJ3bieuhH — Madrid Sports (@MadridSports_) April 11, 2022

En signant ce deal, Mbappé pourrait donc devenir le joueur le mieux payé du monde, devant Neymar (48 ME net par an) et Lionel Messi (40 ME net par an), ses actuels coéquipiers au PSG. Avec ce salaire, Mbappé doublerait ses émoluments actuels, qui sont de 26 ME par saison. Pour financer cette opération gratuite en termes d'indemnités de transfert, les Merengue vont libérer une trentaine de millions d’euros dans leur masse salariale actuelle en ne renouvelant pas les bails de Marcelo, Isco et Bale. Mais au final, ce n’est pas avec cet argent-là que le Real pourra faire la différence ou pas, vu que la direction du PSG est quand à elle prête à signer un chèque en blanc pour garder Mbappé dans son effectif en vue de la saison prochaine. Au final, le champion du monde français fera son choix sur des critères sportifs, puisque financièrement la différence n'existe quasiment plus.

Mbappé headliners à 96, le TOTS sera supérieur au TOTY j’en suis sur 🔥🥵 pic.twitter.com/KjjZ4ZWqKM — FANSDEFUT 🇫🇷🧩 (@FansdeFUT) April 13, 2022

Ce qui est clair, c'est qu'il y aura un avant et après Kylian Mbappé dans l'histoire des transferts dans le football, la star tricolore du Paris Saint-Germain se voyant offrir ce qu'aucun autre joueur n'a jamais eu dans l'histoire de ce sport. Mbappé devra vivre avec le poids de cette signature économiquement stratosphérique sur les épaules, mais il semble largement capable d'assumer tout cela, et c'est d'ailleurs pour cela que le PSG et le Real Madrid n'hésitent pas à totalement craquer pour obtenir son accord.