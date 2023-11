Communiqué du Real sur Mbappé, la vraie raison dévoilée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Face aux rumeurs insistantes sur un intérêt du Real pour Mbappé, le club madrilène a réagi officiellement pour démentir ces bruits. La raison de cette soudaine prise de parole est tout simplement judiciaire.

Quand le Real Madrid prend la parole de manière officielle, ce ne peut jamais être anodin. Ce samedi, les Merengues ont publié un communiqué pour démentir tout contact avec Kylian Mbappé en vue d'un transfert. De quoi tenter de calmer les médias, lesquels annoncent quotidiennement une offensive du Real pour Mbappé. Les premières analyses tendaient à faire croire que le but du Real Madrid était de ramener un peu de calme dans l'environnement direct de l'équipe de Carlo Ancelotti. Néanmoins, le journal Le Parisien avance une explication bien différente. Le quotidien francilien estime que le Real Madrid a publié ce communiqué pour rassurer le PSG et surtout la FIFA.

Le Real se défend de négocier déjà avec Mbappé

En effet, les règlements de la FIFA interdisent à un club de contacter directement un joueur sous contrat plus de 6 mois avant la fin de son bail. En théorie, Mbappé et le Real Madrid ne peuvent se mettre d'accord qu'en janvier prochain au plus tôt. S'il était prouvé que le Real discute déjà avec Kylian Mbappé, le PSG pourrait attaquer en justice son homologue madrilène. Selon le Parisien, le Real veut à tout prix éviter ce scénario avec son coup de communication du samedi.

PSG : le Real Madrid affirme qu’il ne négocie pas avec Kylian Mbappé

➡️ https://t.co/MpPcm14ZRO pic.twitter.com/AyAybvoTs7 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 4, 2023

Toujours selon ce journal, le dossier Mbappé reste difficile à analyser à Paris comme à Madrid. Le joueur lui-même ne sait pas où il évoluera la saison prochaine. Le quotidien francilien indique que l'évolution du PSG sur le plan sportif pendant les prochains mois sera déterminante. « Les considérations financières seront moins au cœur de sa réflexion que les performances sportives du PSG, une équipe au sein de laquelle il se sent (enfin) pleinement épanoui. Le joueur va se donner un maximum de temps pour analyser la situation et décider s’il prolonge ou s’il file au Real Madrid », écrit le Parisien dans son article. Néanmoins, en janvier, le Real Madrid pourra officiellement présenter son projet à Mbappé et mettre le paquet dans son entreprise de séduction. Cela pourrait bouleverser la donne actuelle et changer l'état d'esprit d'un Kylian Mbappé insaisissable.