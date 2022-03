Kylian Mbappé fait une demande astronomique, le Real tremble

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé est plus proche que jamais du Real Madrid mais pour l’heure, rien n’est signé entre la star du PSG et le club espagnol.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin prochain, Kylian Mbappé fait toujours planer le suspense au sujet de son avenir. L’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions a de quoi rendre pessimistes les dirigeants parisiens mais pour l’heure, rien n’est définitivement joué puisque Kylian Mbappé ne s’est pas encore officiellement engagé en faveur du Real Madrid. Et pour cause, les négociations se poursuivent entre le probable futur champion d’Espagne et le clan Mbappé. A en croire les informations du journaliste Eduardo Inda, la mère de Kylian Mbappé exigerait une prime colossale de 150 millions d’euros à la signature pour l’attaquant du PSG. Une somme qui dépasse les 100 millions d’euros que le Real Madrid avait initialement l’intention de mettre sur la table pour le génie français. Le club espagnol a beau être très riche, il n'a pas les moyens financiers du PSG soutenu par QSI et l'Emir du Qatar.

Les négociations se poursuivent donc entre le Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé et si l’optimisme est toujours de mise dans la capitale espagnole, il convient désormais d’étudier la faisabilité de l’opération avec les nouvelles exigences mises en avant par la famille du joueur. Malgré cette information, l’optimisme est toujours total en Espagne concernant la future signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Président de la Liga, le sulfureux Javier Tebas a estimé dans une interview accordée à Marca qu’il n’y avait plus de suspense au sujet de l’avenir de Mbappé selon lui. « Ce qui est certain c'est que Mbappé ne continuera pas au PSG. Ce n'est pas normal qu'il n'ait pas annoncé où il sera la saison prochaine. Ce ne sera pas au PSG, c'est ce que je pense » juge Javier Tebas, pour qui il y a fort à parier que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine.

Mbappé impressionné par le Santiago Bernabeu ?

Adversaire de Kylian Mbappé avec le Real Madrid lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions la semaine dernière, l’international brésilien Casemiro croit lui aussi à la possibilité de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison. Interrogé par AS, il croit par ailleurs savoir que l’attaquant du PSG a été très impressionné par le nouveau Santiago Bernabeu. « Je suis sûr qu'il était impressionné, parce que je suis impressionné alors que je le vois tous les jours. Mais ce qui l'a vraiment impressionné, ce sont les supporters, qui ont poussé jusqu'au bout et ont été si importants dans la victoire de Madrid contre le PSG. (sur Mbappé et Haaland) Ce ne sont pas des joueurs de Madrid et je ne peux donc pas en dire beaucoup plus. Ce sont des joueurs de haut niveau, dont la qualité a été prouvée. Je vois comment ils jouent et leurs objectifs, et ce sont tous deux de grands joueurs » a lancé Casemiro, qui espère maintenant que le Real Madrid sera en mesure de s’aligner sur les exigences du clan Mbappé pour partager, la saison prochaine, le vestiaire des Merengue avec l’ancienne pépite de Monaco.