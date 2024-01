Kylian Mbappé a prévenu le Real et le PSG ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le contrat de Kylian Mbappé au PSG arrive à expiration dans quelques mois et le mystère demeure sur son futur club. Outre le salaire et le niveau sportif de son équipe, un élément influence le choix de Mbappé : sa volonté de jouer les Jeux Olympiques de Paris 2024.

PSG, Real Madrid, l'Angleterre ? Personne n'est en mesure de dire avec certitude où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. L'attaquant français est en pleine réflexion en ce moment et il a de nombreuses données à prendre en compte. Kylian Mbappé est sensible au niveau sportif de son équipe et de ses chances pour la gagne en Ligue des champions. Il veut aussi une rémunération à la hauteur de son talent et de son image. Il cherche une formation dans laquelle il pourra exprimer au mieux ses qualités. Enfin, année 2024 oblige, sa participation aux Jeux Olympiques de Paris aura son importance dans la décision.

Seul le PSG garantit les JO à Mbappé

Comme le rappelle le site Caught Offside, Kylian Mbappé ne signera pour un club que si ce dernier accepte qu'il puisse faire l'Euro 2024 et le tournoi olympique de football le même été. En plus d'un salaire de 70 millions d'euros annuels, le PSG lui offre cette possibilité en cas de prolongation. Il est le seul club à lui accorder cette faveur pour le moment. Cela pourrait faire la différence vis-à-vis du Real Madrid, qui lui offre la même rémunération mais pas encore les JO 2024. Une preuve que les discussions ont bien eu lieu avec le club espagnol, et que cela ne débouche pas forcément sur un accord total. Mais au moins, Florentino Pérez est parfaitement au courant de ces revendications. Les formations anglaises possiblement intéressées comme Liverpool et Chelsea sont aussi restées muettes sur la question olympique.

Il faut dire que le sujet est sensible pour ces formations européennes. En jouant l'Euro et les Jeux Olympiques, Kylian Mbappé serait indisponible jusqu'à la mi-août au moins en club. Il raterait la préparation d'avant-saison de son club ainsi que les premiers matchs officiels. Ce serait les deux premiers matchs de Premier League pour un club anglais par exemple. Selon les calculs de Caught Offside, en signant un contrat dès le 1er juillet, Mbappé coûterait 17,5 millions d'euros à son club avec une absence de 2 mois et demi. Cela a de quoi refroidir certains prétendants. Ainsi, pour signer à l'étranger et jouer les JO quoi qu'il arrive, Mbappé réfléchit à rester libre tout l'été avant de s'engager pour une équipe à la fin du mois d'août. Si tel est le cas, cela promet un été de folie au mercato et démontre pour l'international français une sacrée envie de remporter la médaille d'or à Paris.