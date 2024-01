Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Libre de s’engager dans le club de son choix en juin prochain, Kylian Mbappé a brisé le silence mercredi soir après la victoire du PSG contre Toulouse lors du Trophée des Champions au Parc des Princes.

« Non je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties » a lancé Kylian Mbappé en zone mixte après la victoire du PSG, alors que les journalistes ne s’attendaient pas du tout à voir débarquer le capitaine de l’Equipe de France. Durant près de trois minutes, « KM7 » a répondu aux questions… sans en dire davantage sur son avenir. Prolongation au Paris Saint-Germain ou départ vers le Real Madrid (ou ailleurs), Kylian Mbappé est en plein doute. Mais l’attaquant de 25 ans l’affirme, le PSG ne sera pas lésé même s’il part libre grâce à un accord passé au préalable avec Nasser Al-Khelaïfi. Le timing de cette prise de parole a tout de même de quoi interroger, surtout pas ne pas dire grand-chose.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

C’est tout du moins l’avis de Loïc Tanzi, suiveur attentif du PSG et du mercato pour le journal l’Equipe, qui ne voit pas réellement l’intérêt de la prise de parole de Kylian Mbappé à ce moment-là de la saison. « J’avoue ne pas comprendre pourquoi Mbappé est venu pour dire qu’il n’avait pas pris de décision, tout en souhaitant se focaliser sur le sportif. En venant, il sait qu’il va détourner l’attention du sportif et relancer les débats. Le soir d’un titre et d’un bon match pour lui. Je n’ai pas le sentiment d’en savoir plus sur comment il a vécu son été. Ni le fait qu’il a mis un terme au « feuilleton ». Au contraire. » a publié le journaliste de L’Equipe sur son compte X.

Daniel Riolo applaudit Kylian Mbappé des deux mains

De son côté, Daniel Riolo a exprimé un avis bien différent puisque ce dernier s'est réjoui de la prise de parole de l’attaquant parisien, lui qui avait exhorté Kylian Mbappé à s’exprimer 24 heures plus tôt dans l’After Foot sur RMC. « Il a écouté nos conseils et il a été génial parce qu’il est sincère. Kylian est bien, c’est ce qu’on attend de lui. On aime ce côté un peu naturel, presque prétentieux. Moi, ça ne me dérange pas, c’est sa personnalité, moi j’aime ça. C’est ce qu’on attend de lui, on veut l’entendre comme ça. En France, on n’a pas de stars. Les supporteurs du PSG ont besoin d’avoir cette relation fusionnelle et ça ne va passer que par Mbappé parce c’est la vedette du club » a applaudi le journaliste, grand défenseur de Kylian Mbappé depuis de longs mois et qui ne peut que se réjouir de la prise de parole de l’attaquant parisien. En attendant maintenant de connaître la grande décision de l’ancien Monégasque, attendue d’ici l’été prochain.