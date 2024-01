PSG ‍: « ‍Parle ‍», Daniel Riolo commande Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En ce mois de janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de négocier avec le club de son choix dans l’optique de la saison prochaine. Mais une prolongation au PSG est toujours une option pour l’attaquant parisien.

Partir libre l’été prochain ou prolonger une nouvelle fois l’aventure au Paris Saint-Germain, le dilemme est énorme pour Kylian Mbappé en ce début d’année 2024. A en croire la presse espagnole, le Real Madrid est toujours intéressé par le capitaine de l’Equipe de France… mais pas à n’importe quelles conditions. « KM7 » doit se décider rapidement soit avant la fin du mois s’il veut rejoindre la Casa Blanca car pour le Real Madrid, hors de question de s’emmancher dans un nouveau feuilleton sans fin jusqu’à l’été prochain. Reste que pour l’heure, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision. C’est tout du moins ce que pense Daniel Riolo, lequel a évoqué le sujet dans l’After Foot.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le journaliste de RMC est convaincu que l’attaquant du PSG est actuellement en pleine hésitation entre une prolongation à Paris et un départ vers le Real Madrid, où sa cote d’amour a nettement baissé sur l’année écoulée, ce qui est de nature à le faire fortement hésiter. « Si j’étais son conseiller je lui dirais : ‘annonce ta décision dans une interview avant fin janvier’. S’il part au Real, il n’y a aucune raison qu’il ne fasse pas six bons mois au PSG avant de partir. Au contraire, ce serait un feu d’artifice. Je pense que les supporteurs le prendraient très bien parce qu’ils en ont marre de lambiner » estime Daniel Riolo, qui poursuit.

Daniel Riolo pense que Kylian Mbappé hésite encore

« Ça commence à saouler tout le monde. Je lui dirais : ‘parle, donne une interview, souris. Sur le terrain, retrouve une bonne attitude, dis clairement où tu veux jouer, fais-nous les six derniers mois le plus beaux que tu aies envie de faire et arrête de nous prendre la tête’. Le désir du Real qui était très fort il y a six mois, mais encore plus fort il y a un an et demi est moins fort maintenant. Mbappé ne se sentant plus désiré par le Real comme il avait envie de l’être qu’il y a quelques mois, je crois que la vérité aujourd’hui, c’est qu’il ne sait plus trop quoi faire » a analysé le journaliste très bien informé sur l'actualité parisienne, de moins en moins convaincu de manière certaine que Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Les supporters parisiens peuvent reprendre espoir, une prolongation de leur meilleur joueur est encore possible.