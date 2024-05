CdF ‍: L'OL favori face à ce PSG, Govou n'en revient pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Le 25 mai prochain à Lille, le PSG et l'OL s'affronteront en finale de la Coupe de France. Si les Franciliens partaient avec des points d'avance, ce n'est plus aussi clair pour certains observateurs.

L'OL était à la dérive l'hiver dernier mais a finalement su redresser la barre. Les hommes de Pierre Sage pourraient même très bien terminer leur saison avec une place européenne via le championnat et un titre en Coupe de France. Pour cela, les Gones devront venir à bout du PSG. Pas facile sur le papier surtout au vu des derniers affrontements entre les deux formations. Cependant, depuis quelque temps, le club de la capitale peine à convaincre. Tout le contraire de l'OL, qui peut se projeter vers le 25 mai avec une bonne dose de confiance. D'ailleurs, pour certains observateurs, les Rhodaniens ne s'avanceront plus forcément en oustsider face au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas l'avis de Sidney Govou, qui a surtout connu le statut de favori quand il évoluait à Lyon dans les années 2000.

L'OL qui climatise le PSG, une affaire bien partie ?

Dans le 6.9 c’est comme ça 🤵‍♂️✨👍🏼🔴🔵 pic.twitter.com/t7Ga6xwd5b — Olympique Lyonnais (@OL) May 13, 2024

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet donné un avis cash sur le sujet, se montrant plus confiant que jamais pour l'OL face aux champions de France. « Au vu de ce que Lyon a vécu depuis le début de saison, c’est miraculeux. L’OL peut encore gagner un titre et se qualifier pour une coupe d’Europe ! Pour la Coupe, sur une finale, tout est jouable. Avec ce qui se passe en ce moment à Paris, je ne suis plus aussi convaincu que le PSG soit favori. Leurs deux défaites d’affilée ne sont pas anecdotiques. La saison lyonnaise sera de toute façon exceptionnelle dans son déroulement, mais elle peut en plus permettre à l’OL de se projeter d’une manière différente dans l’avenir », a notamment indiqué Sidney Govou, impatient d'assister à cette toute fin de saison de l'OL, qui peut encore rêver à de très belles choses. Le PSG est prévenu, les Gones sont en forme et bien décidés à créer la surprise.