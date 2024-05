L’OM fait le forcing pour s'offrir Mikautadze ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté à Metz par l’Ajax Amsterdam au mois de janvier, Georges Mikautadze réalise une seconde partie de saison à couper le souffle. Auteur de 13 buts en Ligue 1, l’attaquant géorgien plait beaucoup à l’OM.

Six mois seulement après son transfert à l’Ajax Amsterdam pour 16 millions d’euros, Georges Mikautadze a signé son retour au FC Metz au mercato de janvier. En quête d’un buteur pour l’aider à assurer son maintien, le club grenat a fait appel à son atout offensif n°1 de la saison dernière puisque celui-ci n’a pas réussi à s’imposer à l’Ajax Amsterdam. Ce retour a été gagnant puisque Georges Mikautadze empile les buts depuis le mois de janvier. Auteur de 13 réalisations en Ligue 1 cette saison, il s’impose plus que jamais comme l’un des meilleurs attaquants du championnat de France et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses prestations ne passent pas inaperçues aux yeux des grands clubs de Ligue 1.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georges Mikautadze🇬🇪 (@georgesmkd)

A en croire le compte insider La Tribune OM, les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont notamment flashé sur le numéro 9 de Metz et aimeraient beaucoup le recruter à l’issue de la saison. « Longoria le voulait avant son départ à l’Ajax. Benatia est OK. A voir avec le futur entraîneur. Je ne sais pas si Metz doit se maintenir pour activer l’option d’achat de 10 millions d’euros mais Metz voudra le revendre cet été. Sinon, il faudra négocier avec l’Ajax » a publié le compte insider, pour qui l’état-major de l’Olympique de Marseille est unanime sur l’intérêt de recruter Georges Mikautadze lors du prochain mercato.

L'OM vise Mikautadze pour remplacer Aubameyang

L’avant-centre géorgien, qui disputera l’Euro 2024 avec la sélection dirigée par Willy Sagnol, pourrait être le digne successeur de Pierre-Emerick Aubameyang dans la cité phocéenne puisque pour rappel, l’international gabonais de l’OM n’est pas certain de rester à l’issue de la saison. Le meilleur joueur de la saison marseillaise est dans le viseur de plusieurs écuries en Arabie Saoudite, et un doute existe quant à son avenir. Sur le papier, Georges Mikautadze ressemble à une vraie pour bonne idée des dirigeants de l'Olympique de Marseille. La question est maintenant de savoir quel sera le prix fixé par Metz ou par l'Ajax Amsterdam cet été pour le transfert de l'attaquant de 23 ans.