Luis Enrique ne pardonne pas à ceux qui critiquent Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après trois matchs sans marquer en Ligue 1, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets face à Strasbourg. Cette disette avait inquiété les observateurs mais pas Luis Enrique, qui ne peut douter d'un buteur aussi efficace que Mbappé.

La série inquiétante de Kylian Mbappé avec le PSG est enfin terminée. Meilleur buteur de Ligue 1 depuis 5 saisons, le Français est encore en tête du classement des buteurs cette saison. Il est clairement habitué à marquer sans trop de problèmes. Autant dire que quand les matchs sans but s'enchaînent, observateurs comme supporters parisiens se posent des questions. Cela fut le cas pendant le dernier mois puisque Mbappé n'avait plus inscrit un but entre son doublé contre Nice (le 15 septembre dernier) et le match de ce samedi contre Strasbourg. Son penalty à la 10e minute contre les Alsaciens lui a permis de mettre fin à sa disette au PSG, laquelle avait été aussi visible à Newcastle en Ligue des champions.

Mbappé est humain, Luis Enrique n'a jamais été inquiet

Juste avant son but contre Strasbourg, Kylian Mbappé avait déjà retrouvé le chemin des filets en Equipe de France. Avec un doublé aux Pays-Bas et un but contre l'Ecosse, l'attaquant français avait déjà calmé les journalistes les plus virulents à son encontre. Si ces réalisations étaient nécessaires pour sa confiance, elles ne l'étaient pas pour celle de son entraîneur au PSG. Luis Enrique n'était pas énervé par la disette de Kylian Mbappé. Pour lui, un tel buteur peut être plus calme quelques matchs surtout quand il offre autant collectivement que Mbappé depuis le début de la saison.

« C’est curieux parce que c’est un joueur qui met 50 buts par an. Et quand il passe 3 matchs sans marquer, vous vous inquiétez. Ce n’est pas une machine, c’est un humain. Durant ces matchs, il s’est procuré des occasions. Je suis satisfait de son attitude, de ce qu’il apporte à l’équipe. On ne peut pas douter d’un joueur comme Kylian. Si on le critique, on devrait arrêter de jouer au football », a t-il lâché dans une interview pour Prime Vidéo, laquelle sera diffusée en intégralité dimanche soir. Il est vrai que Kylian Mbappé a tellement banalisé l'exceptionnel depuis le début de sa carrière qu'on est presque devenu exigeant avec le joueur âgé de 24 ans seulement.