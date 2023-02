PSG : Kylian Mbappé fait une annonce, l'Italie en fusion

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Présent lors de la cérémonie des trophées FIFA « The Best », Kylian Mbappé a fait une annonce qui a provoqué l’enflammade générale en Italie.

Au centre de toutes les attentions après son doublé face à l’OM dimanche soir, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Un record incroyable pour un joueur de seulement 24 ans qui place plus que jamais Kylian Mbappé parmi les meilleurs joueurs mondiaux actuellement. Auteur d’une Coupe du monde éclatante avec l’Equipe de France, le natif de Paris s’impose comme le joueur majeur du moment. Lors du prochain mercato, comme chaque été ou presque, Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les rumeurs et de tous les fantasmes, alors que son contrat avec le PSG expirera en juin 2024. Le Real Madrid rêve de s’offrir la star des Bleus. Mais en Italie, on se met aussi à rêver d’un potentiel transfert de Kylian Mbappé vers un club majeur de la Série A.

Kylian Mbappé enflamme les supporters de l'AC Milan

Kylian Mbappe 💬: « Si je viens (en SerieA), c’est que le Milan AC » ❤️🖤pic.twitter.com/hZrgfjcLet — Footballogue (@Footballogue) February 28, 2023

Et pour cause, lors de la cérémonie des trophées FIFA « The Best » lundi soir, Kylian Mbappé a été interpellé par un journaliste italien sur la possibilité de jouer en Série A dans les années à venir. Alors qu’il aurait pu ignorer la question ou simplement sourire, l’attaquant du Paris Saint-Germain a lâché une phrase qui a enflammé l’Italie. « Si je viens (en Italie) c’est que le Milan AC » a lâché Kylian Mbappé, alors que sur les réseaux sociaux, les supporters milanais ont ressorti des photos du joueur parisien très jeune… avec le maillot de l’AC Milan sur les épaules. De là à penser qu’il est possible de voir l’attaquant du PSG signer dans le club lombard, il y a toutefois un pas. Car financièrement, Kylian Mbappé semble hors de portée du club milanais, champion d’Italie la saison dernière et actuellement troisième de Série A. Reste que Mbappé semble attaché aux clubs historiques : le Real en Espagne, Liverpool en Angleterre et donc l’AC Milan en Italie. Des clubs qui ne diraient pas non au renfort de Kylian Mbappé dans leur effectif…